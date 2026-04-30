Hoy en la historia. Nace Juan María Lora Fernández

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1926

Nace Juan María Lora Fernández

Lugar. República Dominicana. Juan María Lora Fernández fue un militar y abogado dominicano, héroe de la Revolución de Abril de 1965. Nació en el Higüerito, Moca el 30 de abril de 1926. Durante la Revolución de Abril estuvo al frente en la defensa del puente Duarte. Fue jefe de Estado Mayor del Ejército del gobierno Constitucionalista en armas. Murió en combate en la batalla del asalto al Hotel Matum, en Santiago, el 19 de diciembre de 1965. Mediante la Ley 159-09, del 3 de abril de 2009, fue declarado Héroe Nacional de República Dominicana.

Tal día como hoy

1508

En España, Nicolás de Ovando, administrador de las Indias Occidentales, recibe de Fernando el Católico la orden de construir iglesias.

1531

El portugués Martín Alonso de Souza desembarca en el lugar donde más tarde se alzaría Río de Janeiro.

1789

En los Estados Unidos George Washington jura su cargo como primer presidente del país.

1857

Suiza. Nace Eugen Bleuler, psiquiatra y eugenista suizo más notable por su influencia en enfermedad mental.

1897

El físico británico Joseph John Thompson anuncia el descubrimiento del electrón, partícula elemental del átomo.

1909

En España se reconoce el derecho de huelga.