Hoy en la historia. Nace Manuel Arturo Peña Batlle

1902

Nace Manuel Arturo Peña Batlle

República Dominicana. Manuel Arturo Peña Batlle fue un historiador y político dominicano. Nació en Santo Domingo, el 26 de febrero de 1902. Rechazó la intervención militar norteamericana del país en 1916. Fue en uno de los intelectuales más fieles a la dictadura de Rafael Leonidas Trujillo Molina. Fue presidente de la Cámara de Diputados. Fundó la revista Dominicana de Derecho Internacional y colaboró con los periódicos Listín Diario, Renovación y El Caribe. Murió en Santo Domingo, el 15 de abril de 1952.

Tal día como hoy

1606

El navegante neerlandés Willem Janszoon, se convierte en el primer europeo en descubrir Australia.

1658

Se firma la Paz de Roskilde entre Suecia y Dinamarca, y se pone fin a la guerra de los Belt.

1815

En Francia, Napoleón Bonaparte se fuga de la isla de Elba, dando inicio al Gobierno de Cien Días.

1852

Estados Unidos. Nace John Harvey Kellogg, médico estadounidense, famoso por la creación de los cereales para el desayuno Corn Flakes.

1869

En Cuba, la Asamblea Patriótica de Camagüey declara abolida la esclavitud.

1945

Fuerzas soviéticas atacan Pomerania y llegan al mar Báltico.