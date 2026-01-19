Hoy en la historia. Nace Manuel de Js. Galván

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Manuel de Jesús Galván fue un político, periodista, novelista, diplomático y uno de los representantes de la novela histórica de la República Dominicana.

Nació en Santo Domingo, el 19 de enero de 1834. Fundó el periódico “La Razón” y colaboró en los semanarios, “El Teléfono”, “El Eco de la Opinión”, “El Oasis” y “La España Radical”.

Estuvo al servicio de los presidentes, Pedro Santana y Ulises Francisco Espaillat.

Su obra más importante es “Enriquillo”. Murió en San Juan, Puerto Rico, el 13 de diciembre de 1910.

Tal día como hoy

1511. La ciudad italiana de Mirandola se rinde ante Francia.

1759. La corona de Portugal decreta la expulsión de los jesuitas de todas sus colonias.

1869. En La Habana, José Martí y Fermín Valdés Domínguez editan el diario “El Diablo Cojuelo”

1887. Estados Unidos. Nace Alexander Woollcott, fue un crítico teatral y comentarista estadounidense de la revista “The New Yorker”, miembro de la Mesa Redonda del Algonquin.

1903. Se realiza la primera transmisión regular transatlántica de radio entre los Estados Unidos y el Reino Unido.

1966. En India, Indira Gandhi es elegida primera ministra.