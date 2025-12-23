Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Niels Kaj Jerne fue un inmunólogo británico. Trabajó alternativamente en Estados Unidos y Dinamarca. Fue director de la sección de inmunología de la OMS en Ginebra. A partir de 1969 fue director del Instituto de Inmunología de Basilea, que le otorgó la calidad de profesor emérito. Junto con César Milstein y Georges J.F. Kohler obtuvo el Premio Nobel de Fisiología o Medicina en el año 1984, por sus teorías sobre la especificidad en el desarrollo y control de los sistemas inmunitarios y por el descubrimiento del principio activo de la producción de anticuerpos monoclonales.

Tal día como hoy

1783. En los Estados Unidos, George Washington depone sus poderes, una vez terminada la Guerra de Independencia.

1784. Francia y Bélgica firmaron un tratado en el cual demarcaron los bordes en la parte baja del Congo Belga.