Hoy en la historia. Nace Pablo Casals

Pau Carles Salvador Casals y Defilló fue uno de los músicos españoles más destacados del siglo XX. Nació en Vendrell, Cataluña, España, el 29 de diciembre de 1876. Tras estudiar en Barcelona y Madrid, se consagró como violonchelista y triunfó en Londres, París y Viena. Empezó a destacarse como director de orquesta y fundó en Barcelona la Orquesta Pau Casals. Recibió el título de Doctor Honoris Causa de la Universidad de Barcelona y la medalla de la Paz de la ONU. Murió en San Juan, Puerto Rico, el 22 de octubre de 1973.

Tal día como hoy

1489

Almería. En España, la villa musulmana de Fiñana es conquistada por las tropas cristianas de los Reyes Católicos.

1503

Batalla del Garellano, enfrentamiento bélico entre tropas francesas y españolas durante la segunda guerra de Nápoles.

1609

En Paraguay se funda la ciudad de San Ignacio Guazú.

1808

Estados Unidos. Nace Andrew Johnson, político estadounidense, decimoséptimo presidente de los Estados Unidos.

1823

Chile promulga una nueva Constitución Política.

1825

En Bolivia Simón Bolívar renuncia a la presidencia de la República, la cual es asumida por Antonio José de Sucre.