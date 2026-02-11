Hoy en la historia. Nace Thomas Alva Edison

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

1847

Nace Thomas Alva Edison

Estados Unidos. Thomas Alva Edison fue un empresario y un prolífico inventor estadounidense que contribuyó a darle, tanto a Estados Unidos como a Europa, los perfiles tecnológicos del mundo contemporáneo. Nació en Milan, Ohio, Estados Unidos, el 11 de febrero de 1847. En 1859 instaló en un vagón una impresora que le permitió editar su propio diario: “Grand Trunk Herald”. En 1864 inventó el telégrafo. Su mayor invento fue la “bombilla”.

Murió en West Orange, Nueva Jersey, Estados Unidos, el 18 de octubre de 1931.

Tal día como hoy

1534

Enrique VIII de Inglaterra es reconocido como jefe supremo de la Iglesia de Inglaterra.

1723

En Cuba se realiza el primer impreso del país, la “Tarifa general de precios de medicina”.

1794

En los Estados Unidos se realiza la primera sesión del Senado de Estados Unidos abierta al público.

1869

Alemania. Nace Else Lasker-Schüler, poeta y escritora alemana destacada por su estilo innovador.

1902

En Bruselas, la policía reprime a mujeres activistas por el sufragio femenino.

1924

El Reino Unido reconoce al Gobierno de la Unión Soviética.