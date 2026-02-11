Efemérides
Hoy en la historia. Nace Thomas Alva Edison
En 1859 instaló en un vagón una impresora que le permitió editar su propio diario: “Grand Trunk Herald”
1847
Nace Thomas Alva Edison
Estados Unidos. Thomas Alva Edison fue un empresario y un prolífico inventor estadounidense que contribuyó a darle, tanto a Estados Unidos como a Europa, los perfiles tecnológicos del mundo contemporáneo. Nació en Milan, Ohio, Estados Unidos, el 11 de febrero de 1847. En 1859 instaló en un vagón una impresora que le permitió editar su propio diario: “Grand Trunk Herald”. En 1864 inventó el telégrafo. Su mayor invento fue la “bombilla”.
Murió en West Orange, Nueva Jersey, Estados Unidos, el 18 de octubre de 1931.
Vivir
Hoy en la historia. Nace Boris Pasternak
Hoy
Tal día como hoy
1534
Enrique VIII de Inglaterra es reconocido como jefe supremo de la Iglesia de Inglaterra.
1723
En Cuba se realiza el primer impreso del país, la “Tarifa general de precios de medicina”.
1794
En los Estados Unidos se realiza la primera sesión del Senado de Estados Unidos abierta al público.
1869
Alemania. Nace Else Lasker-Schüler, poeta y escritora alemana destacada por su estilo innovador.
1902
En Bruselas, la policía reprime a mujeres activistas por el sufragio femenino.
1924
El Reino Unido reconoce al Gobierno de la Unión Soviética.