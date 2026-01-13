Hoy en la historia. Nace Trina de Moya

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

María de los Ángeles Trinidad Moya de Vásquez –Trina– fue una poetisa, esposa del presidente Horacio Vásquez.

Nació en La Vega, el 13 de enero de 1863. Fundó en 1904 los clubes de damas de Moca y de Santiago.

Es autora de los poemas “El Campo” y “El Estudio”. En 1915, con motivo de la celebración de los Juegos Florales de La Vega, fue premiada su composición “Patria y la Mujer Dominicana”.

Su obra más notable es “El Himno a las Madres”. Murió en Puerto Rico, el 13 de marzo de 1941.

Tal día como hoy

1493. En la isla La Española tiene lugar el primer enfrentamiento bélico entre españoles (comandados por Colón) e indígenas caribes.

1750. Se firma el Tratado de Madrid, que anula el de Tordesillas, por el que se soluciona el problema con Portugal sobre los territorios en América.

1776. En los Estados Unidos, George Washington, al frente de sus tropas, entra triunfante en Nueva York.

1804. Francia. Nace Paul Gavarni, caricaturista francés.

1904. La provincia de Australia del Sur adopta su bandera.

1908. El francés Henri Farman logra volar mil metros con un avión biplano, en un circuito cerrado.