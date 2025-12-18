Hoy en la historia. Nace Willy Brandt

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Herbert Karl Frahm, conocido como Willy Brandt, fue un político socialdemócrata alemán. Nació en Lübeck, Alemania, el 18 de diciembre de 1913.

En 1949 fue elegido parlamentario socialdemócrata para la primera legislatura de la República Federal de Alemania.

Fue editor del periódico Berliner Stadtblatt y alcalde de la ciudad de Berlín. En 1971 le otorgaron el Premio Nobel de la Paz por mejorar las relaciones con Alemania Oriental, Polonia y la Unión Soviética.

Murió en Unkel, Alemania, el 8 de octubre de 1992.

Tal día como hoy

1642. Abel Tasman se convierte en el primer europeo que pone pie en Nueva Zelanda.

1812. España. En Cádiz tiene lugar el primer Sorteo Extraordinario de Navidad de Lotería Nacional.

1859. El sacerdote católico Don Juan Bosco funda la Congregación Salesiana en la localidad italiana de Turín.

1890. Estados Unidos. Nace Edwin Armstrong, inventor estadounidense que desarrolló la radiodifusión por modulación de frecuencia.

1908. El biólogo austriaco Karl Landsteiner y su ayudante Erwin Popper demuestran que descubrieron el virus que provoca la poliomielitis.

1969. En Reino Unido queda abolida la pena de muerte.