Hoy en la historia. Fernando el Católico

Nace Fernando el Católico

España. Fernando II de Aragón, llamado “el Católico” fue rey de Sicilia, de Castilla, como Fernando V; II de Aragón, y de Nápoles, como Fernando III. Nació en Sos, Corona de Aragón, el 10 de marzo de 1452. Político renacentista, fue gobernador general de Aragón y Cataluña. Como rey de Aragón introdujo el sorteo en la elección de cargos, aplicó medidas proteccionistas al comercio y a la industria y creó la inquisición. Esta considerado entre los mayores estadistas de su tiempo. Murió en Madrigalejo, Corona de Castilla, el 23 de enero de 1516.

Tal día como hoy

241 a. C.

La flota romana hunde a la cartaginesa en la batalla de las Islas Egadas, poniendo fin a la primera guerra púnica.

1126

Alfonso VII de León entra en León y se proclama rey de León y de Castilla.

1496

Cristóbal Colón deja la isla La Española en viaje hacia España, finalizando la segunda visita a las Américas.

1786

Venezuela. Nace José María Vargas, médico, científico, catedrático de la Universidad de Caracas, político venezolano, presidente entre 1835 y 1836.

1814

Napoleón Bonaparte es derrotado en la Batalla de Laon en Francia.

1919

Entre Inglaterra y España se inaugura el servicio radiotelegráfico.