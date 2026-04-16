Efemérides
Hoy en la historia. Nace Charles Chaplin
Reconocido por su personaje Charlot, el cual debutó en 1914, en la película “Ganándose el pan”. Recibió un premio Óscar Honorífico
1889
Nace Charles Chaplin
Reino Unido. Charles Spencer Chaplin fue un actor, humorista, compositor, productor, guionista, director, escritor y editor británico. Adquirió gran popularidad en el cine mudo. Nació en Londres, Inglaterra, Reino Unido, 16 de abril de 1889. Reconocido por su personaje Charlot, el cual debutó en 1914, en la película “Ganándose el pan”. Recibió un premio Óscar Honorífico, fue candidato al premio Nobel de la Paz en 1948, fue nombrado caballero de la Orden del Imperio Británico. Murió en Vevey, Suiza, el 25 de diciembre de 1977.
Vivir
Hoy en la historia. Leonardo da Vinci
Hoy
Tal día como hoy
1519
En Barcelona, Carlos I de España es jurado ante las Cortes Catalanas.
1610
Lope de Vega firma y fecha su obra teatral La Buena Guarda.
1838
Entre Francia y México comienza la Guerra de los pasteles.
1850
En Chile, se funda la ciudad portuaria de Huasco.
1866
Puerto Rico. Nace José de Diego, escritor, periodista y político puertorriqueño.
1871
Constitución del Imperio alemán, que permaneció vigente hasta la revolución de noviembre de 1918.
1910
En Colombia, se funda el departamento del Valle del Cauca.