Hoy en la historia. Nace Charles Chaplin

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1889

Nace Charles Chaplin

Reino Unido. Charles Spencer Chaplin fue un actor, humorista, compositor, productor, guionista, director, escritor y editor británico. Adquirió gran popularidad en el cine mudo. Nació en Londres, Inglaterra, Reino Unido, 16 de abril de 1889. Reconocido por su personaje Charlot, el cual debutó en 1914, en la película “Ganándose el pan”. Recibió un premio Óscar Honorífico, fue candidato al premio Nobel de la Paz en 1948, fue nombrado caballero de la Orden del Imperio Británico. Murió en Vevey, Suiza, el 25 de diciembre de 1977.

Tal día como hoy

1519

En Barcelona, Carlos I de España es jurado ante las Cortes Catalanas.

1610

Lope de Vega firma y fecha su obra teatral La Buena Guarda.

1838

Entre Francia y México comienza la Guerra de los pasteles.

1850

En Chile, se funda la ciudad portuaria de Huasco.

1866

Puerto Rico. Nace José de Diego, escritor, periodista y político puertorriqueño.

1871

Constitución del Imperio alemán, que permaneció vigente hasta la revolución de noviembre de 1918.

1910

En Colombia, se funda el departamento del Valle del Cauca.