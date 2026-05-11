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Ideas sencillas para sorprender a mamá este año

Este Día de las Madres, la creatividad, el cariño y los pequeños detalles vuelven a posicionarse como las mejores formas de homenajear a mamá y hacerla sentir especial.

Mamá

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Con la llegada del Día de las Madres, muchas personas comienzan la búsqueda del regalo perfecto para agradecer el amor, esfuerzo y dedicación de mamá.

Sin embargo, no siempre se necesita gastar grandes sumas de dinero para crear momentos especiales, ya que los detalles sencillos y cargados de cariño suelen convertirse en los más significativos.

Entre las ideas más populares para sorprender a mamá este año destacan las siguientes: 

Prepararle el desayuno en la cama con una nota escrita a mano

Prepararle el desayuno en la cama con una nota escrita a mano

  • Prepararle el desayuno en la cama con una nota escrita a mano.
  • Hacer un álbum de fotos con recuerdos familiares y mensajes especiales.
  • Organizar una cena sorpresa en casa con sus comidas favoritas.
  • Regalarle una carta expresándole todo lo que significa para ti.
  • Llevarla a desayunar o merendar a un lugar bonito en Santo Domingo.
Decorando la casa

Decorando la casa

  • Crear un video con mensajes de hijos, nietos y familiares.
  • Decorar la casa con globos, flores y fotos familiares.
  • Regalarle un día de spa en casa con mascarillas, velas y música relajante.
  • Cocinar juntos una receta especial para compartir tiempo de calidad.
  • Sorprenderla con serenata, mariachi o su música favorita.
Día de spa

Día de spaFuente externa

  • Llevarla a la playa o a un paseo corto para desconectarse de la rutina.
  • Regalarle una planta o flores con un mensaje personalizado.
  • Organizar una tarde de películas y snacks con toda la familia.
  • Dedicarle publicaciones y fotos especiales en redes sociales.
  • Sorprenderla con un picnic en un parque tranquilo.
  • Crear una playlist con canciones que le recuerden momentos felices.
  • Regalarle algo hecho a mano, como una taza pintada o un cuadro.
  • Simplemente pasar tiempo con ella y escucharla puede convertirse en el mejor regalo.
Películas

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