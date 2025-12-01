Iglesia Adventista moviliza a miles de personas por la unidad y los valores familiares

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Distrito Misionera de Paz de la Iglesia Adventista del Séptimo Día realizó este sábado 29 de noviembre la impactante actividad "Familias en Marcha, marchando por la esperanza”, un recorrido de impacto comunitario que abarcó los sectores de San Carlos, Zona Colonial y Ciudad Nueva, llevando un mensaje de unión, valores y esperanza a miles de familias dominicanas.

Bajo la dirección del pastor Yoel Lizardo y un equipo de líderes locales, la marcha incluyó diversas paradas estratégicas en las que se compartieron revistas, literaturas y libros, además de breves reflexiones sobre la importancia de fortalecer la unidad familiar, el rol de los hijos y su educación integral.

Personas en la manifestación

Cada reflexión concluía con un tiempo de oración por las familias, generando un ambiente de cercanía y apoyo espiritual para los participantes y las comunidades visitadas.

El evento contó con el respaldo de instituciones del orden, incluyendo la Policía Nacional, la Digesett y el Cuerpo de Bomberos, quienes acompañaron el trayecto garantizando la seguridad de los asistentes y la fluidez del recorrido.

La jornada culminó en el Parque Miguel de Cervantes, frente al Obelisco Hembra del Malecón, donde la reconocida cantante cristiana Esmirna Leger ofreció un emotivo concierto de cierre, elevando un mensaje de fe, esperanza y renovación espiritual para todas las familias presentes.

Con esta iniciativa, la Iglesia Adventista del Séptimo Día reafirma su compromiso de promover valores que fortalezcan a los hogares, fomenten la convivencia saludable y contribuyan al bienestar social y espiritual de la comunidad.