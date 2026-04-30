Iglesia de Jesucristo entrega 200 kits de higiene en hospital materno infantil de Santo Domingo Este

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La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días entregó un total de 200 kits de higiene personal a niños hospitalizados y sus familias en el Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Mina, del municipio Santo Domingo Este, como parte de una jornada de servicio orientada a brindar apoyo a pacientes y sus acompañantes.

La iniciativa contó con la participación de 13 hermanas, esposas de líderes de misión de distintos países del Caribe, junto a esposas de miembros de la presidencia de área, quienes unieron esfuerzos para llevar apoyo directo a familias de escasos recursos.

Los kits incluyeron artículos esenciales como cepillos y pastas dentales, jabón, desinfectante de manos, termómetro, crema y shampoo, con el objetivo de contribuir a la prevención de infecciones, fomentar el cuidado personal y apoyar el bienestar de los pacientes y sus familiares.

Donaciones del Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días

El Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Mina es un centro especializado en salud materno infantil, que ofrece atención clínica y pediátrica a una amplia población en Santo Domingo Este.

En representación de las participantes, la hermana Pérez, de la Misión Caracas Venezuela, expresó: “Agradecemos profundamente la labor que realiza el personal de salud en este centro. Su dedicación y servicio inspiran este tipo de acciones, y para nosotras es una oportunidad de compartir amor y apoyo con quienes más lo necesitan en momentos difíciles”.

De su lado, la ginecóloga Estefany García valoró la iniciativa y señaló: “Para nosotros es un honor haber sido tomados en cuenta para esta donación. Nuestros pacientes, en su mayoría de escasos recursos, realmente se beneficiarán del uso de estos kits, que aportan al cuidado y bienestar durante su proceso de atención”.

La jornada forma parte de las acciones de servicio comunitario que impulsa la Iglesia en la región, orientadas a fortalecer el bienestar y la calidad de vida de las personas atendidas.