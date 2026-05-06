¿Cómo impacta la depresión posparto en la familia y en el recién nacido?

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

Mañana, 6 de mayo, se conmemora el Día Mundial de la Salud Mental Materna, una fecha que busca visibilizar la importancia del bienestar psicológico de las madres. En República Dominicana, estudios revelan que la depresión posparto sigue siendo un problema de salud pública poco atendido, a pesar de su alta incidencia.

Según la Sociedad Dominicana de Psiquiatría, hasta un 20% de las madres dominicanas presentan síntomas de depresión posparto, pero menos de la mitad recibe tratamiento debido al estigma social y al temor de ser juzgadas como “malas madres”. A nivel global, la OMS estima que 1 de cada 10 mujeres sufre depresión tras dar a luz, lo que coloca al país en un rango más elevado.

Baby blues vs. depresión postparto

La entidad diferencian entre la “tristeza materna” o baby blues, que afecta hasta al 70% de las mujeres en los primeros días después del parto y suele desaparecer en una o dos semanas, y la depresión posparto, que se prolonga más allá de ese tiempo y puede derivar en crisis graves si no se atiende.

Retos en el país

Falta de diagnóstico oportuno: muchas madres no reconocen los síntomas o los atribuyen al cansancio.

Estigma social: frases como “antes parían diez y no pasaba nada” dificultan que las mujeres busquen ayuda.

Bajo presupuesto: la salud mental recibe menos del 1% del gasto nacional en salud, lo que limita programas de atención preventiva.