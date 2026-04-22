Imparte taller “Alto Nivel en Valores”

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La Fundación Evangélica Universitaria (FEU) impartió el conversatorio taller ‘Alto Nivel en Valores’, como parte de la jornada que lleva a cabo la entidad en el Distrito y el interior del país.

Alrededor de 260 personas se dieron cita, donde directivos, maestros y estudiantes asistieron al Centro Educativo Anija, ubicado en Jarabacoa.

Manuel Contreras, presidente de la Fundación de Educadores Cristianos de Jarabacoa y enlace multiplicador del Proyecto “Educando en Valores para Transformar Nuestra Nación”, agradeció la presencia de los participantes.

Mientras que el presidente de la Fundación, Dr. José Antonio Chery, expresó su satisfacción por la asistencia y motivó a los presentes al ser ejemplo ante la sociedad de los valores como cristianos, y como ciudadanos.

De su lado, la licenciada Vianela Pineda, directora del proyecto, reafirmó el compromiso de la Fundación Evangélica Universitaria de continuar trabajando en valores para transformar la nación y seguir formando multiplicadores y enlaces a nivel nacional.

Además, durante la actividad religiosa se impartieron las conferencias tituladas: “Sembrador de Ética cristiana”, “Valores Cristianos en Nuestros Medios Educativos”, y Jesús, el Maestro Sembrador de Valores por Excelencia, a cargo de los licenciados Josué Marión, Samuel Reyes y Celso Pérez.