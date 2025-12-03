Impulsa transformación digital de mujeres emprendedoras

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Banco Adopem, entidad de la Fundación Microfinanzas BBVA (FMBBVA), celebró con gran éxito el acto de cierre del proyecto Comunidad Emprendedora Digital (CED), en el que se destacaron los avances obtenidos en materia de transformación digital, inclusión financiera y fortalecimiento empresarial de miles de mujeres emprendedoras en todo el país.

Se presentaron los principales resultados de la iniciativa, se capacitaron 5,129 mujeres de las cuales 5,104 continúan activas en la plataforma educativa “Crece con Adopem”, se evidenció un crecimiento promedio en sus ventas de 21.86 %, representando RD$67.3 millones inyectados a sus actividades productivas.