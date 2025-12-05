Impulsan oportunidades laborales en Las Matas de Farfán

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Dirección General de Desarrollo de la Comunidad (DGDC) entregó certificados de finalización a decenas de jóvenes, de ambos sexos, que completaron satisfactoriamente los cursos de Barbería y Auxiliar de Belleza, en el municipio Las Matas de Farfán, provincia San Juan.

Ambos cursos forman parte de los programas de capacitación de la Dirección General de Desarrollo de la Comunidad, que buscan impulsar el talento local y ofrecer alternativas de crecimiento personal y profesional.

La ceremonia de investidura tuvo como escenario el salón principal del ayuntamiento de Las Matas de Farfán, donde 75 participantes recibieron sus certificados de la mano del director general de Desarrollo de la Comunidad, doctor Modesto Guzmán.

Durante su intervención, el titular de la DGDC, doctor Modesto Guzmán, destacó la dedicación de los estudiantes y el impacto positivo que generan estos cursos en la economía local; al mismo tiempo los exhortó a aplicar los conocimientos adquiridos.

“Nos enorgullece ver cómo estas iniciativas abren puertas a nuevas oportunidades de empleo y autoempleo, especialmente para jóvenes y adultos que buscan mejorar su calidad de vida. Vamos apoyarle en sus proyectos, les acompañaremos en sus procesos de emprendimiento”, sostuvo el doctor Guzmán.

Mientras, el alcalde de Las Matas de Farfán, Gustavo Suero, con emoción, manifestó agradecimiento al doctor Modesto Guzmán por el impulso dado al municipio.

Modesto Guzmán

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del encargado regional de la DGDC, Francisco Mateo, mientras que la motivación y las gracias de los estudiantes fue pronunciado por la graduada Yoseiry Aquino, quien elogió la oportunidad brindada por el presidente Luis Abinader, a través del director de la DGDC, doctor Modesto Guzmán.

Al finalizar la ceremonia, los graduados expresaron entusiasmo por la capacitación y la oportunidad de iniciar nuevos proyectos laborales, ya sea integrándose al mercado de servicios estéticos o emprendiendo sus propios negocios.