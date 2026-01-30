¿Cómo enfrentar la abstención? Reynoso analiza 59 años de historia electoral en RD

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

NAVARRETE, SANTIAGO . – Con la participación de autoridades locales, dirigentes políticos, académicos, periodistas y líderes de opinión, el Director de Medios de la Presidencia, Federico Reynoso , continúa desarrollando su ciclo de conferencias “ Elecciones en tiempo de democracia ” en distintos municipios de la provincia de Santiago.

Durante su intervención, Reynoso realizó un análisis exhaustivo de 59 años de historia electoral en la República Dominicana , abarcando el período comprendido entre 1962 y 2024, etapa en la que el país ha tenido ocho presidentes electos a través de 17 procesos electorales organizados por la Junta Central Electoral (JCE).

Entre los comicios abordados, destacó las elecciones de 1962, en las que el profesor Juan Bosch resultó ganador con el 58.72 % de los votos, marcando el primer proceso democrático tras el ajusticiamiento de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo . No obstante, recordó que el gobierno de Bosch fue interrumpido por un golpe de Estado en 1963, hecho que dio paso a un período de profunda inestabilidad política en el país.

En otra parte de su exposición, Reynoso exhortó a la ciudadanía y a la clase política a redoblar los esfuerzos para enfrentar la abstención electoral, recordando que en los comicios más recientes este fenómeno alcanzó uno de los niveles más altos de la historia democrática nacional, solo superado por las elecciones celebradas durante la pandemia del COVID-19.

“El fortalecimiento de la democracia depende de la participación ciudadana. La democracia se fortalece en las urnas y se debilita cuando la mayoría decide quedarse en casa”, afirmó el funcionario, al tiempo que llamó a los partidos políticos, líderes sociales y comunitarios a asumir con responsabilidad el desafío de incentivar el voto consciente y masivo.

El ciclo de conferencias “ Elecciones en tiempo de democracia ” se desarrollará de manera itinerante en distintos municipios de la provincia de Santiago, iniciando el jueves 29 de enero de 2026 en Navarrete y continuando en Villa González (12 de febrero), Santiago Oeste (26 de febrero), Sajoma (12 de marzo) y Tamboril (26 de marzo). Posteriormente, se llevará a cabo en Sabana Iglesia (16 de abril), Baitoa (30 de abril), Puñal (14 de mayo), Jánico (28 de mayo) y Licey (11 de junio), concluyendo en el municipio de Santiago el jueves 25 de junio de 2026.

Estas conferencias forman parte de un esfuerzo académico y cívico orientado a promover la reflexión histórica, el compromiso democrático y la participación electoral, como pilares fundamentales del sistema democrático dominicano.