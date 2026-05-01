INABIE y DIGESETT lanzan proyecto de educación vial para fomentar la cultura de seguridad en estudiantes

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El Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) y la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT) desarrollarán un proyecto conjunto de educación vial dirigido a estudiantes del sistema educativo público, con el objetivo de fortalecer la formación ciudadana y fomentar una cultura de respeto a las normas de tránsito desde las aulas.

La iniciativa surge tras un acuerdo entre las autoridades de ambas instituciones para incorporar contenidos y experiencias de educación vial dentro del Programa de Turismo Estudiantil que ejecuta el INABIE, mediante visitas guiadas y actividades formativas en instituciones de importancia ciudadana.

Como parte de este proyecto, estudiantes del Centro Educativo Román Balderiori de Castro, de la provincia Azua, realizaron una visita a las instalaciones de la DIGESETT, donde conocieron de cerca el funcionamiento del centro de control y monitoreo del tránsito en tiempo real, así como las acciones que desarrolla la entidad para viabilizar la movilidad y prevenir accidentes en el país.

La jornada contó con la participación del subdirector del INABIE, Luis Valdez, y del director de la DIGESETT, general de brigada Pascual Cruz Méndez, quienes resaltaron la importancia de seguir creando espacios educativos que contribuyan a la formación integral de los estudiantes.

Durante el recorrido, los escolares también participaron en una charla educativa sobre la importancia de respetar la Ley de Tránsito, las señales viales y la responsabilidad ciudadana en las vías públicas, promoviendo valores de convivencia y seguridad.

Con esta alianza, el INABIE y la DIGESETT buscan impactar positivamente a miles de estudiantes, promoviendo conocimientos y prácticas que ayuden a construir una sociedad más consciente, responsable y comprometida con la seguridad vial.