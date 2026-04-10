INABIE inaugura nuevo módulo de salud bucal para 1,000 estudiantes en La Vega

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La Vega. – El Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) puso en funcionamiento un módulo de salud bucal en el Centro Educativo Padre Lamarche, de la provincia La Vega, para brindar atención gratuita a más de 1,000 estudiantes del Distrito Educativo O6-05 de esta provincia.

Con esta apertura, la institución eleva a 63 los módulos de salud bucal distribuidos en todo el territorio nacional, siendo este el tercero inaugurado en lo que va del 2026.

El INABIE informó que la puesta en servicio de estos nuevos espacios ha permitido ampliar la cobertura de atención odontológica a más de 4,350 estudiantes en distintos puntos del país.

El acto de inauguración estuvo encabezado por el director ejecutivo del INABIE, Adolfo Pérez, quien destacó la importancia de fortalecer los servicios de salud en las escuelas públicas.

“Desde el INABIE reafirmamos nuestro compromiso de garantizar servicios de salud bucal dignos y accesibles, impactando de manera directa a las comunidades educativas y acercando soluciones reales a las familias que más lo necesitan”, expresó Pérez.

INABIE pone en servicio módulo de salud bucal en La Vega para beneficiar a más de mil estudiantes

De su lado, la gobernadora de La Vega, Luisa Jiménez de la Mota, valoró la iniciativa y destacó que representa un importante alivio económico para las familias, mientras que la directora del Centro Educativo Padre Lamarche, Giselle Adrián, subrayó el impacto positivo que generará en la formación y bienestar de los estudiantes de esta zona.

En tanto, Federico Pérez, director regional de Educación, resaltó la labor que el INABIE viene desarrollando en favor de la comunidad educativa durante la actual gestión.

Equipamiento y servicio

El nuevo módulo está dotado de tecnología moderna, incluyendo sillón odontológico completo, compresor de aire, autoclave, cavitador, amalgamador y equipo de rayos X, lo que permitirá ofrecer atenciones eficientes y seguras.

Entre los servicios disponibles incluyen profilaxis dental (limpieza), aplicación de flúor, barniz fluorado, selladores de fosas y fisuras, cepillado supervisado, obturaciones en resina y amalgama, así como charlas educativas sobre higiene oral. También se realizarán restauraciones con ionómero de vidrio, recubrimientos pulpares y extracciones dentales.

El módulo funcionará de lunes a viernes, de 8:00 de la mañana a 1:00 de la tarde. Los estudiantes del centro sede serán atendidos por aulas, mientras que los alumnos de centros educativos cercanos recibirán asistencia mediante coordinación entre los directores de cada plantel y el personal médico.

Esta iniciativa forma parte de las acciones estratégicas del INABIE para fortalecer la salud escolar y contribuir a mejorar las condiciones del proceso de enseñanza-aprendizaje en República Dominicana.

En la actividad también estuvieron presentes por el INABIE los subdirectores Mercedes (Mily) Pérez Ceballos, Melvin Ramírez y Luis Valdez; el director de Salud y Nutrición, Luis Lizardo; la encargada del Departamento de Salud, Ana Zabala; Santos Gervasio, encargado de las Oficinas de Representación Provincial, entre otros colaboradores de la institución.

Además, asistieron la directora regional del MINERD, María Luisa de la Cruz; el padre Tomás Serrano, párroco de La Vega; Junior Taveras, director de Infraestructura Escolar; y Francisco Mercedes, director del Distrito Educativo 06-05.