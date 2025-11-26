Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Vega .– El subdirector del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE), Luis Valdez, en representación del director ejecutivo de la institución, Adolfo Pérez, juramentó a Indhira Ovalles como nueva representante provincial del INABIE en esta provincia, cargo desde el cual asume la supervisión, coordinación y seguimiento de todas las acciones institucionales que se desarrollan en esta demarcación.

Durante la actividad, realizada en la gobernación de esta provincia, Valdez destacó que el fortalecimiento de la presencia territorial del INABIE es fundamental para garantizar una gestión más eficiente y articulada. "Estamos consolidando una estructura cercana, con capacidad de respuesta y enfocada en asegurar que los servicios del INABIE se ejecuten con orden, transparencia y apego a los lineamientos institucionales”, expresó.

INABIE juramenta a Indhira Ovalles como su nueva encargada regional en La Vega

La nueva representante provincial, Indhira Ovalles, manifestó su compromiso de trabajar junto a las autoridades locales, las comunidades y los actores educativos de la zona, con el propósito de fortalecer la supervisión, mejorar los procesos y garantizar el debido cumplimiento de las responsabilidades del INABIE en todo el territorio.

En el acto también participó, el coordinador de las Oficinas de Representación Provincial del INABIE, Santo Gervacio, quien valoró de forma positiva la designación y resaltó que esta estructura territorial permite mejorar la coordinación interinstitucional, optimizar los tiempos de respuesta y asegurar una presencia más efectiva de esa institución en cada provincia.

INABIE juramenta a Indhira Ovalles

Asimismo, estuvieron presentes en la actividad, el senador Rogelio Genao; Desiré García, en representación de la gobernadora de esta provincia, Luisa Jiménez; el vicealcalde de la Vega, Armando Gómez; el coronel Enmanuel Pérez Polanco, y Clary Ángeles, presidenta del Consejo de Regidores.

INABIE juramenta a Indhira Ovalles como su nueva encargada regional en La Vega

Además, el coronel Guillermo Guzmán; subcomandante regional de La Vega, el exdiputado David Pérez; Stanley Ureña, director distrital de Buena Vista, Jarabacoa; Nelson Cosme, director de la Regional Norte del Idopril; Eddy Flores, presidente de la Federación Vegana de Juntas de Vecinos; Blady Viloria, expresidente de Cooravega, Jhovanny Delgado, director del Distrito 06-02 de Educación; Máximo Castillo, director regional del Ministerio de Obras Públicas, y Aneudys Cepeda, en representación del Ministerio de la Presidencia, entre otras autoridades provinciales.