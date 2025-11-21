Inabie se reúne con suplidores para escuchar inquietudes sobre licitaciones del almuerzo escolar

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Santo Domingo. – El Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie), encabezado por su director ejecutivo, Adolfo Pérez, se reunió con suplidores del almuerzo escolar y otros interesados para escuchar sus preguntas y sugerencias sobre el proyecto del pliego de condiciones, referencia INABIE-CCC-LPN-2025-0045, para la contratación de los servicios de almuerzo de la Jornada Escolar Extendida y su distribución en los centros educativos públicos, durante los períodos lectivos 2026-2027 y 2027-2028.

Este encuentro forma parte de las actividades incluidas en el cronograma de las actividades del Proyecto de Pliego de Condiciones Específicas de esa licitación, las cuales tienen como propósito fortalecer la transparencia institucional, promover la participación de la ciudadanía y garantizar la igualdad de oportunidades para todos los oferentes del almuerzo escolar, quienes han presentado sus observaciones y sugerencias sobre ese documento, las cuales pueden ser incluidas siempre que se ajusten a las normativas.

El proyecto estuvo disponible a través del portal institucional del Inabie y del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas.

El proyecto estuvo disponible a través del portal institucional del Inabie y del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP).

La respuesta oficial sobre este proceso de consulta será emitida mediante un acto administrativo, que será publicado en el Sistema Electrónico de Compras y Contrataciones Públicas (SECP) para conocimiento de todos los interesados.

El director ejecutivo del Inabie participó en este encuentro, además, como miembro del Comité de Compras de esa institución, que también lo integran el director Financiero, Aleksey Herasme; la directora de Jurídica, Alexandra Coronado; la directora de Planificación y Desarrollo, Jennifer Alexandra Polanco; y la encargada de la Oficina de Acceso a la Información, María Alejandra Melo.

La socialización del pliego fue realizada en cumplimiento de la Ley No. 340-06 sobre

Compras y Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones y su Reglamento de Aplicación instruido mediante el Decreto núm.416-23. Esta convocatoria está dirigida a micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES).

Además del Comité de Compras, participaron en esta actividad el director de Salud y Nutrición, Luis Lizardo; el director de Gestión Alimentaria, Luis Ramón Núñez; y los subdirectores generales: Luis Valdez y Gilberto Santana, entre otros directores y encargados del instituto.

*Marco legal, trasparencia y oportunidades para todos*

La Dirección Ejecutiva del Inabie aseguró que los procesos de compra para la contratación del almuerzo escolar a nivel nacional se realizarán en estricto apego al marco legal, garantizando así transparencia e igualdad de participación para todas las empresas interesadas.