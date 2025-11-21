INAIPI gestiona acuerdos para capacitar a su personal en universidades de Puerto Rico

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La directora ejecutiva del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI), Josefa Castillo Rodríguez, sostuvo encuentros con autoridades académicas de las universidades Albizu y Atlantis University, con el propósito de avanzar en la firma de acuerdos de capacitación en áreas especializadas relacionadas con la educación y el desarrollo infantil, incluyendo la atención a trastornos como la del espectro autista.

Durante su visita oficial a ambas instituciones, Castillo Rodríguez se reunió con las autoridades rectoras, entre ellos Julio Santana Mariño, rector de la Universidad Albizu, quien visitará a la República Dominicana para formalizar los convenios durante un evento organizado desde la Dirección de Desarrollo Infantil (DDI) del INAIPI.

“La finalidad de estas jornadas fue fortalecer los vínculos académicos institucionales promoviendo nuevas oportunidades profesionales en maestrías y diplomados, además de capacitar al personal del INAIPI, para que pueda detectar señales de alertas en el neurodesarrollo y tramitarla a las instituciones correspondientes”, expresó Castillo Rodríguez.

Los acuerdos con la Universidad Albizu serían suscritos en coordinación con el Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio (INAFOCAM), a partir de un convenio entre ambas entidades.

Los programas incluirían capacitaciones orientadas a crear condiciones óptimas para la inclusión social de niños y niñas con autismo o con diversos grados de trastornos del neurodesarrollo.

El personal del INAIPI tendría acceso a maestrías, asesorías y doctorados, especialmente en psicología clínica (PHD), terapias del habla, trastornos del lenguaje y otras áreas vinculadas al desarrollo infantil. La oferta académica estaría disponible en diferentes áreas de la educación y la psicología y en las modalidades virtual y presencial.

En el caso de Atlantis University, la delegación encabezada por la titular del INAIPI sostuvo un encuentro con el presidente de su junta de directores, doctor Ramón Barquín III, con quien se exploró la posibilidad de que niños dominicanos con autismo puedan beneficiarse de programas formativos, en creación de dibujos animados para películas y videojuegos de ciencia ficción, como parte de estrategias innovadoras de desarrollo cognitivo y creativo.

Esta iniciativa fue motivada por el ex cónsul dominicano en San Juan Puerto Rico, Cesar Cedeño, y continuada por el actual cónsul Arsenio Borges.

Durante la visita oficial, Castillo Rodríguez estuvo acompañada por José Manuel Vidal, encargado de Relaciones Interinstitucionales del INAIPI y por Elizabeth Guerrero, asistente de la Dirección Ejecutiva.

Asimismo, estuvieron presentes los vicecónsules Juan Carlos de la Cruz y Hansel Pérez, ambos en San Juan, Puerto Rico y Leonel García (en Mayagüez).