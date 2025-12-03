Inaugura Centro Cultural en el Hotel Mercedes, Santiago

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Banco de Reservas inauguró el Centro Cultural que funcionará en las restauradas instalaciones del emblemático Hotel Mercedes. La ceremonia fue encabezada por el presidente Luis Abinader, quien destacó la apertura de este nuevo espacio dedicado a la cultura y al arte en la región Norte.

El presidente ejecutivo de Banreservas, doctor Leonardo Aguilera, afirmó que la transformación del legendario Hotel Mercedes en el Centro Cultural Banreservas Santiago demuestra que las historias no mueren, sino que se convierten en “un hilo que nos une, que nos recuerda quiénes somos y quiénes podemos ser”.

Explicó que en este nuevo centro los visitantes podrán disfrutar de exposiciones de arte, talleres, presentaciones, salas de realidad virtual, conferencias y otras manifestaciones creativas que inspiran a soñar, aprender y crear.

“Nuestra institución ha dedicado una cuantiosa inversión en esta renovación; una cantidad respetable en términos financieros, pero que palidece frente a la envergadura de esta obra como referente cultural y de proyección inimaginable”, expresó Aguilera.

Inversión

El edificio fue adquirido por disposición del presidente Abinader y transformado por Banreservas mediante una inversión superior a los 340 millones de pesos, en un minucioso proceso de ingeniería que fue resaltado por el presidente ejecutivo. Aguilera también valoró la visión del presidente Abinader, quien desde el primer día entendió que esta edificación, ligada por décadas a la memoria colectiva de varias generaciones, representaba un punto de partida para un nuevo comienzo donde cada persona pudiera sentirse acogida, valorada e inspirada.