Inaugura su primer Parque Inclusivo

Con un emotivo acto encabezado por la Primera Dama de la República, Raquel Arbaje, y el presidente de la Junta Directiva Nacional de Rehabilitación, don Celso Marranzini, Rehabilitación inauguró su primer Parque Infantil Inclusivo, un espacio totalmente transformado para garantizar accesibilidad universal, seguridad y juego sin barreras para todos los niños y niñas.

El acto inició a cargo de Rosa Emilia Ureña, directora del Programa de Educación Especial, la bendición a cargo del reverendo Sandino Sánchez.