INCOCEGLA realiza jornada gratuita de detección de glaucoma en Cristo Rey

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Con el objetivo de acercar los servicios de salud visual a la comunidad y promover la prevención de enfermedades oculares, el Instituto Contra la Ceguera por Glaucoma (INCOCEGLA) realizó una jornada gratuita de detección de Glaucoma en sus instalaciones del sector Cristo Rey, en Santo Domingo.

La iniciativa se desarrolló como parte de las actividades conmemorativas del Mes del Glaucoma y del denominado “Día G”, una jornada internacional dedicada a crear conciencia sobre esta enfermedad que puede provocar pérdida irreversible de la visión si no se detecta a tiempo.

La jornada, realizada de 8:00 de la mañana a 11:00 de la mañana, contó con el respaldo de las juntas de vecinos de Cristo Rey, así como con el apoyo de la Asociación Dominicana de Oftalmología, la Sociedad Dominicana de Glaucoma y otros centros oftalmológicos del país que también impulsan iniciativas similares.

Durante la actividad, decenas de residentes de la comunidad recibieron evaluaciones oftalmológicas completas, que incluyeron medición de la presión intraocular y examen de fondo de ojo, realizados por médicos especialistas. Asimismo, algunos pacientes pudieron iniciar tratamientos gratuitos para el control de la presión ocular, gracias al apoyo de laboratorios y proveedores del área de la salud visual.

El doctor Tomás Vargas, cirujano oftalmólogo especialista en glaucoma y fundador de INCOCEGLA, destacó que este tipo de jornadas buscan llevar orientación y servicios preventivos a comunidades donde muchas veces las personas no tienen acceso regular a chequeos oftalmológicos.

“El glaucoma es conocido como el ladrón silencioso de la visión. Muchas personas pueden padecerlo durante años sin saberlo, y cuando aparecen los síntomas el daño visual puede ser irreversible. Por eso es fundamental que la población se realice chequeos a tiempo”, explicó.

A nivel mundial se estima que alrededor de 76 millones de personas padecen glaucoma y aproximadamente la mitad desconoce que tiene la enfermedad. En la República Dominicana se calcula que entre 3 % y 4 % de la población podría estar afectada por esta condición.

INCOCEGLA, institución dedicada a la prevención de la ceguera por glaucoma, continúa desarrollando jornadas comunitarias, evaluaciones y programas de orientación con el propósito de fomentar la detección temprana y proteger la salud visual de la población dominicana, especialmente en sectores donde este tipo de servicios resulta más necesario.