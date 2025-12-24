Incorpora a Ofelia Berrido miembro de Número

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Academia Dominicana de la Lengua (ADL) incorporó como Miembro de Número a la doctora Ofelia Berrido.

Durante una ceremonia con la presencia de destacadas personalidades del ámbito literario, académico, educativo y cultural del país, así como de estudiantes, docentes, representantes de diversas instituciones culturales y educativas, junto a amigos y familiares.

La sesión fue presidida por el doctor Bruno Rosario Candelier, director de la Academia Dominicana de la Lengua, Premio Nacional de Literatura 2008, fundador del Movimiento Interiorista y presidente del Ateneo Insular, quien tuvo a su cargo la conducción del acto.

José Jimenes Sabater (León David) Premio Nacional de Literatura 2020, pronunció el discurso de recibimiento a la nueva integrante de la corporación.

Afirmó que la exposición presentada por Berrido constituye una propuesta estética de primer orden, que revela a una pensadora de alto vuelo.

Ofelia Berrido pronunció su discurso de ingreso, titulado “Teoría cuántica de la experiencia estética”, una reflexión de profunda densidad conceptual que articula la física cuántica con la literatura, destaca una nota de prensa.