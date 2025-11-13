Infotep gana dos medallas de bronce

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep) ganó dos medallas de bronce en el evento continental WorldSkills Américas Santiago 2025, celebrado en Chile, con la participación de los jóvenes Frandy Romero, oriundo de Higüey, y Natacha Batista, de Santo Domingo, quienes conquistaron sus preseas en las áreas de Cocina y Pastelería & Confitería.

Romero formado en la Escuela de Hotelería, Gastronomía y Pastelería de Higüey, y Batista en el Taller Panadería y Repostería de la Regional Metropolitana en Santo Domingo, integraron la delegación oficial que representó al país en esta importante cita internacional, que reunió a 400 competidores de 20 países del continente, distribuidos en 25 áreas de especialización, donde demostraron su dominio técnico, creatividad y pasión por la excelencia.

“Estos logros son muestra del compromiso y la calidad del modelo de formación técnico profesional que lidera el Infotep, orientado al fortalecimiento de las habilidades prácticas y al desarrollo del talento humano que impulsa la productividad nacional”, afirmó Rafael Santos Badía, director general de la institución.

Así mismo indicó que el pueblo dominicano celebra estos resultados con orgullo, reconociendo además el esfuerzo de todos los jóvenes que formaron parte de la delegación nacional y que, con disciplina y espíritu compitieron.