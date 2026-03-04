Inicia la temporada de tortugas marinas 2026 en Miches

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Con el inicio oficial el pasado 1 de marzo, y extendiéndose hasta el 30 de noviembre, quedó inaugurada la temporada de anidación de tortugas marinas en Miches, uno de los ciclos naturales más importantes para la biodiversidad costera del país.

Desde el programa Protortuga —el más amplio de República Dominicana en protección de tortugas marinas— se dio apertura a la temporada con la rehabilitación y preparación del vivero ubicado en Rancho Wild District, en Playa Limón.

Un equipo de voluntarios y monitores costeros se unió para acondicionar el vivero de nidos, bajo el liderazgo de Gustavo Román, Director Ejecutivo de Asociación de Hoteles y Turismo El Seibo-Miches Promiches y Coordinador General de Protortuga, y Claudio Quezada, Asesor Científico Internacional del programa.

Claudio Quezada destacó que “Miches presenta las condiciones ideales para la anidación de tortugas marinas, donde convergen algunas corrientes que ayudan a que las tortugas encuentren estos sitios para venir a anidar”.

Cada año, las tortugas recorren aproximadamente 3,000 kilómetros, atravesando corrientes y mares abiertos hasta llegar a estas costas. Lo hacen porque aquí encuentran playas amplias, baja intervención humana y un entorno cada vez más comprometido con su protección.

Por su parte, Gustavo Román, coordinador general del programa, explicó que el vivero “es un espacio que replica las condiciones naturales del nido, lo mejor que nosotros podamos, para trasladar allí aquellos nidos que se encuentran en peligro”, garantizando mayores probabilidades de supervivencia.

Durante la temporada 2025 se registraron 50 eventos de anidación y 1,189 crías que lograron llegar al mar, resultados que reflejan el impacto positivo del monitoreo constante y el trabajo colaborativo.

Este esfuerzo es posible gracias al respaldo de aliados como Tropicalia, Yanuna, YasterGraph, Arena Tours, Club Med Miches Playa Esmeralda y Rancho Wild District, quienes se suman a la misión de proteger este ciclo de vida y preservar los ecosistemas marinos de Miches.

Protortuga forma parte del Fondo de Conservación de Miches, una iniciativa que canaliza recursos del sector privado y aliados estratégicos hacia programas ambientales prioritarios en el destino, como la protección de tortugas marinas, el monitoreo científico y la educación ambiental. Protortuga es liderado por Promiches con el apoyo del Ministerio de Medio Ambiente.

A través del Fondo de Conservación, empresas e instituciones pueden convertirse en Guardianes del Mar, contribuyendo directamente a la protección de nuestras costas y fortaleciendo un modelo de desarrollo turístico más responsable y regenerativo.

Más información sobre cómo apoyar esta iniciativa en:

https://protortuga.com/apoyanos/.