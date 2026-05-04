INTEC y LOD Holdings se unen para impulsar la educación aeroespacial en RD

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El Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) y la empresa estadounidense LOD Holdings (LODH) formalizaron un Memorando de Entendimiento con el objetivo de capacitar a estudiantes de ingenierías y afines en disciplinas aeroespaciales de alta especialización, preparando el terreno para el desarrollo de una economía espacial en el país.

A través de esta colaboración, los estudiantes de INTEC recibirán formación en áreas críticas como el Análisis de Seguridad de Vuelo, Cumplimiento Regulatorio aeroespacial, Meteorología para Lanzamientos y Operaciones de Puerto Espacial. Esta iniciativa busca cerrar la brecha global de talento en un sector que demanda profesionales capaces de gestionar sistemas complejos de lanzamientos espaciales comerciales.

“Esta alianza reafirma el compromiso del INTEC con la formación de talento dominicano preparado para insertarse en industrias de alta complejidad y valor estratégico. La economía aeroespacial representa una nueva frontera de desarrollo para República Dominicana, y desde la academia asumimos la responsabilidad de anticiparnos, formando profesionales capaces de responder a estándares internacionales, aportar conocimiento técnico y contribuir al posicionamiento del país en sectores de innovación global”, expresó Arturo Del Villar, rector del INTEC.

En tanto que Burton Catledge, director ejecutivo de Launch On Demand (LOD Holdings), expresó “Nos entusiasma ver a la República Dominicana convertirse en la puerta de entrada de América Latina al espacio.”

El presidente Luis Abinader anunció durante su rendición de cuentas del 27 de febrero de 2026 que, tras tres años de negociaciones, el Gobierno dominicano firmó un acuerdo con la empresa estadounidense LOD Holdings para desarrollar el primer puerto espacial comercial de la República Dominicana y de la región en Oviedo, Pedernales. La iniciativa contempla una inversión privada estimada en más de US$600 millones y busca insertar al país en la economía espacial global, especialmente en el mercado de lanzamientos comerciales de satélites y operaciones orbitales.

Impacto y desarrollo de talento

El acuerdo estratégico se centra en la colaboración en varias áreas clave. Primero, se ofrecerá capacitación intensiva a través de talleres especializados enfocados en la evaluación de riesgos de seguridad para las operaciones de vuelo espacial.

En segundo lugar, se integrarán herramientas de LOD Holdings en los programas académicos de ingenierías y áreas afines ofrecidos por INTEC.

Finalmente, se buscará crear una base de talento capacitada para asistir a entidades reguladoras nacionales en asuntos espaciales, como parte de un apoyo regulatorio.

Mediante la alianza estratégica, INTEC y LOD Holdings fomentan la transferencia de conocimientos técnicos, al tiempo que asegura el cumplimiento de los más altos estándares internacionales y controles de exportación técnica (ITAR/EAR), garantizando una colaboración segura y de alto nivel.

Sobre INTEC

El Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) es una institución dominicana de educación superior privada de interés público, pionera en la formación de profesionales en áreas de ingeniería, ciencias y negocios, con un enfoque constante en la innovación y la excelencia académica.

Sobre LOD Holdings

LOD Holdings es una firma estadounidense especializada en soluciones para la industria espacial, incluyendo análisis de seguridad, cumplimiento regulatorio y gestión operativa para puertos espaciales y lanzamientos comerciales.