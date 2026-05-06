Internos del CCR-23 Las Parras reciben formación en cacao para su reinserción social

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En el marco del convenio suscrito entre la Oficina Nacional de Apoyo a la Reforma Penitenciaria (ONAPREP) y del Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario (FEDA), 32 internos del Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR-23) Las Parras reciben capacitación en siembra y cosecha de cacao.

El adiestramiento, organizado por la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC), bajo el título “Curso del Plan de Renovación y Transformación de la Cacaocultura Dominicana” tuvo como objetivo articular acciones formativas y productivas que contribuyan al proceso de rehabilitación y reinserción social de los privados de libertad, mediante la implementación de iniciativas agrícolas sostenibles.

Las palabras de apertura estuvieron a cargo del director de Asistencia y Tratamiento de la DGSP, Bernardo Henríquez, y de la coordinadora de Producción de ONAPREP, Isa Medina, quienes destacaron la importancia de estas iniciativas para el desarrollo integral y la reinserción productiva de los internos.

En el encuentro formativo se abordaron temas sobre buenas prácticas agrícolas, el cuidado y análisis del suelo, la selección de material de siembra y manejo de clones, trazado, ahoyado y siembra, fertilización orgánica, y el manejo y control de plagas, enfermedades y malezas, entre otros aspectos técnicos.

En la formación participó, además, el coordinador regional de la ONAPREP, Rafael Rodríguez; el ingeniero agrónomo y técnico del FEDA, Elías del Rosario Vargas, y el coordinador del Programa “Sembrando en Libertad” del FEDA, Luis José Sánchez.