Intervención mejora estética y sostenibilidad del parque Domingo Liz en avenida España

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La Dirección General de Embellecimiento de Carreteras y Avenidas de Circunvalación (Digecac) realizó un amplio operativo de embellecimiento y recuperación del parque Domingo Liz, ubicado en la avenida España, en Santo Domingo Este.

La intervención forma parte de los esfuerzos continuos de la institución para mantener y mejorar los espacios verdes contiguos a las principales vías del país, contribuyendo al bienestar de las comunidades.

El parque Domingo Liz es un espacio previamente intervenido y apadrinado por la Digecac creado junto a la isleta central de la avenida España. Este parque se caracteriza por la presencia de ceibas, con alrededor de 15 ejemplares de este emblemático árbol, que aportan valor ambiental y paisajístico al lugar.

Los trabajos consistieron en una amplia jornada de limpieza, recogida de desechos, poda de arbustos, barrido, mantenimiento de áreas verdes y siembra de plantas ornamentales, ejecutados por brigadas de la Digecac junto a colaboradores del área administrativa, en cumplimiento del compromiso institucional con el embellecimiento y el ornato público.

La jornada fue supervisada por el director general, Dr. Rodolfo Valera Grullón, quien destacó la importancia de preservar y recuperar estos espacios comunitarios, así como la trayectoria de la institución en el cuidado de esta área verde.

Digecac interviene el parque Domingo Liz de la avenida España

Como parte de las acciones complementarias, la Digecac instaló un Punto Verde de reciclaje frente al parque, próximo al módulo de asistencia de Politur de la Zona Oriental, con el objetivo de promover la correcta disposición de los residuos por parte de los ciudadanos que visitan el lugar.

Entre las especies ornamentales sembradas se encuentran tocadores, lirios, entre otras variedades que aportan color y embellecimiento al entorno.

Por parte del ayuntamiento estuvo presente Grey Alburquerque, encargada de la Estación Tres de Parques, quien agradeció al director general de la Digecac por las labores realizadas en beneficio de la comunidad.

Durante su intervención, el director general resaltó el compromiso de la institución con el servicio a la ciudadanía. “En la Digecac trabajamos para servir a la comunidad, especialmente en el embellecimiento de estos espacios. Cuando trabajamos de la mano con otras instituciones, demostramos que somos un solo gobierno enfocado en dar respuestas al pueblo”, expresó Valera Grullón.

Durante el operativo fueron recolectadas toneladas de desechos, incluyendo material orgánico, plásticos y residuos producto de la poda, contribuyendo significativamente a la recuperación de este importante espacio recreativo.

Con esta intervención, la Digecac reafirma su compromiso de seguir embelleciendo y recuperando espacios públicos, promoviendo entornos más limpios, organizados y sostenibles.