La intimidad esencial en los cuidados paliativos

La intimidad y su expresión es importante en todas las etapas del individuo. El erotismo, el placer y la sexualidad son especialmente valiosos al final de la vida, cuando el tiempo para relacionarse con los seres amados está limitado.

Cuando una persona es diagnosticada con una enfermedad grave o crónica, muchas veces su sexualidad se ve afectada por aspectos propios de su afección que limitan y afectan la intimidad como: deterioro físico, deterioro de la autoestima, capacidad funcional, cambios emocionales, pérdida de autonomía, dependencia, proceso de tratamiento, procedimientos rigurosos, presencia de síntomas, etc.

El mismo paciente, en ocasiones inhibe el interés y el deseo, pero no del todo; a esto se le agregan otros elementos que suelen obviarse, como los ambientales, destacándose el desconocimiento o falta de información en estos temas, la percepción y trato de la sociedad y sus familiares hacia la persona luego del diagnóstico, la disolución, o distanciamiento en la relación de pareja relacionada con la enfermedad tratándoles como “pacientes convalecientes” que están privados de las facultades físicas, emocionales y sexuales que antes les caracterizaba.

Licda. Maudys Sánchez G. Psicóloga clínica y de la salud, sexóloga y terapeuta de pareja. Formación en Cuidados Paliativos.

Todo lo descrito influye en como los demás perciben al paciente y como el paciente se percibe a sí mismo, afectando esto la intimidad y debilitando su estado emocional. Dado a la amplia gama de factores que componen la intimidad, podemos afirmar su importancia para el enriquecimiento en la calidad de vida del paciente con necesidades paliativas.

Todos los aspectos de la vida de un ser humano se pueden ver afectados ante una condición médica potencialmente compleja, desmejorando el bienestar general del paciente, su pareja y su entorno sociofamiliar. En general, los pacientes en esta etapa buscan la esencia de estar apoyados, destacando la calidad relacional y el tiempo de calidad.

Intimidad como necesidad humana

Cuando se habla de intimidad se da a entender como si fuera un tema complejo para tratar, esto debido a las barreras socioculturales y creencias erróneas ante el tema.

Es de gran importancia constatar y psicoeducar sobre la relevancia de esta. Al tratar la intimidad, no, nos referimos únicamente al ámbito sexual, sino a una serie de variables que dan brillo, enriquece la calidad de vida de un individuo.

Dentro de estas variables podemos destacar las siguientes: contacto físico, cercanía, conexión, atracción, sexualidad, proximidad, valía, reconocimiento, acompañamiento, escucha activa etc. Los seres humanos requieren de cuidado amoroso como la primera condición básica sobre la que se construye la identidad.

Las relaciones que se dan en la pareja son muy importantes en cuidados paliativos, por cuanto el reconocimiento del otro, desde el amor, implica su cuidado, bienestar y atención de sus necesidades propias. Cuando se experimenta este amor se aumenta la autoestima y el reconocimiento, se puede construir una relación positiva consigo mismo, escenario que mejora la calidad de vida, pudiendo hasta considerarse una herramienta terapéutica.

El deseo de amar y sentirse amado no tiene edad, género o estado de salud. Es de tener en cuenta que todos los pacientes tienen las mismas necesidades de recibir demostraciones de amor, afecto y cariño de sus seres queridos, manifestaciones que a su vez se proporcionan a través de la intimidad.

Preguntas frecuentes

¿Puede alguien experimentar placer después de procedimientos médicos rigurosos? Sí, es posible que una persona con necesidades paliativas pueda experimentar el placer que depende de factores físicos, emocionales y contextuales. En este sentido, el placer no se limita solo a lo sexual, sino también al bienestar físico, emocional o sensorial.

¿Puedo solicitar orientación en caso de presentar alguna anomalía en la intimidad? Si, indicar al profesional competente para recibir orientación e información fiable de personas capacitadas que le ayudarán a mejorar su condición.

¿Qué personal está capacitado para dar respuestas a dificultades presentadas en este ámbito? Puede incluir médicos, sexólogos, psicólogos, enfermeros capacitados y trabajadores sociales, esto dependiendo del origen de la dificultad. En el servicio de Cuidados Paliativos del HGPS, contamos con profesionales en diversas áreas, garantizando un abordaje integral, para mejor gestión de sus necesidades.

¿Cuáles son los principales beneficios de la intimidad en el paciente con necesidades paliativas? Fortalecer la vida con mayor serenidad, dignidad y conexión. Sus principales beneficios son: bienestar emocional, bienestar físico, estrechar los vínculos, apoyo existencial, reconocimiento y fortalecimiento de la propia valía.

Glosario médico

Cuidados paliativos: enfoque que mejora la calidad de vida de pacientes y familias que enfrentan los problemas asociados con enfermedades amenazantes para la vida, a través de la prevención y el alivio del sufrimiento.

Intimidad: busca preservar la dignidad, el sentido de identidad, y el bienestar del paciente en su proceso de enfermedad.