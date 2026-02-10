Riesgos
Intoxicación por monóxido de carbono: causas, síntomas, prevención y qué hacer en emergencias
Los síntomas iniciales suelen confundirse con los de una gripe sin fiebre
La intoxicación por monóxido de carbono (CO) es un riesgo silencioso que puede provocar graves daños en el cerebro y el corazón, e incluso la muerte.
Este gas no tiene olor, color ni sabor, y se produce por la quema de combustibles como gasolina, madera, carbón o propano. Cuando los aparatos o motores no están bien ventilados, el CO se acumula en espacios cerrados y desplaza al oxígeno en la sangre, impidiendo que llegue a los tejidos vitales.
Estados Unidos
Tragedia en EE. UU.: lo que se sabe de la familia dominicana hallada muerta
Hoy
Los síntomas iniciales suelen confundirse con los de una gripe sin fiebre: dolor de cabeza, mareos, debilidad, náuseas, falta de aire y confusión. En casos más graves, puede causar pérdida de conocimiento, daño cerebral irreversible o paro cardíaco. La exposición prolongada aumenta el riesgo en personas mayores, niños y mujeres embarazadas.
Según la revista Mayo Clinic, la prevención es fundamental: instalar detectores de monóxido de carbono en cada nivel de la vivienda, revisar anualmente los aparatos de combustión, ventilar adecuadamente los espacios y nunca encender vehículos o generadores en garajes o áreas cerradas. Ante cualquier sospecha de intoxicación, se debe salir al aire libre de inmediato y llamar al 911.
Este tema cobra especial relevancia tras el reciente caso de una familia dominicana fallecida en Estados Unidos por intoxicación con monóxido de carbono.