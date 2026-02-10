Intoxicación por monóxido de carbono: causas, síntomas, prevención y qué hacer en emergencias

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La intoxicación por monóxido de carbono (CO) es un riesgo silencioso que puede provocar graves daños en el cerebro y el corazón, e incluso la muerte.

Este gas no tiene olor, color ni sabor, y se produce por la quema de combustibles como gasolina, madera, carbón o propano. Cuando los aparatos o motores no están bien ventilados, el CO se acumula en espacios cerrados y desplaza al oxígeno en la sangre, impidiendo que llegue a los tejidos vitales.

Los síntomas iniciales suelen confundirse con los de una gripe sin fiebre: dolor de cabeza, mareos, debilidad, náuseas, falta de aire y confusión. En casos más graves, puede causar pérdida de conocimiento, daño cerebral irreversible o paro cardíaco. La exposición prolongada aumenta el riesgo en personas mayores, niños y mujeres embarazadas.

Según la revista Mayo Clinic, la prevención es fundamental: instalar detectores de monóxido de carbono en cada nivel de la vivienda, revisar anualmente los aparatos de combustión, ventilar adecuadamente los espacios y nunca encender vehículos o generadores en garajes o áreas cerradas. Ante cualquier sospecha de intoxicación, se debe salir al aire libre de inmediato y llamar al 911.

Este tema cobra especial relevancia tras el reciente caso de una familia dominicana fallecida en Estados Unidos por intoxicación con monóxido de carbono.