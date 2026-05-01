INTRANT y PedidosYa refuerzan con seguridad vial a través de entrega de cascos certificados

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En el marco de la entrada en vigencia de la Normativa Técnica Núm. 001-2025 sobre el uso obligatorio de cascos certificados para conductores y pasajeros de motocicletas, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) junto a PedidosYa, la compañía de tecnología líder en delivery y quick-commerce de Latinoamérica, realizaron este jueves la entrega de cascos certificados a repartidores que prestan servicios en la plataforma.

Durante el encuentro, también se llevó a cabo la firma de un acuerdo de colaboración interinstitucional orientado a fortalecer la seguridad y la educación vial en el país.

La normativa, que entró en vigor este 29 de abril de 2026, establece la obligatoriedad del uso de cascos que cumplan con estándares internacionales de certificación, así como la prohibición de importación de cascos que no reúnan estas condiciones de seguridad.

Esta medida responde al objetivo de reducir la alta tasa de accidentes de motociclistas, uno de los grupos más vulnerables en las vías, garantizando que los cascos utilizados realmente ofrezcan protección efectiva ante un siniestro de tránsito.

Como parte de este esfuerzo, PedidosYa, es la primera plataforma digital en el país que entrega cascos certificados a repartidores en base a la normativa técnica Núm. 001-2025.

Esta acción se enmarca en la operación diaria de la plataforma, que facilita entregas rápidas de comida, productos de supermercados, farmacias y otros comercios, y busca no solo proteger a los repartidores que prestan servicios en la app, sino también impulsar la idea de que la seguridad vial en el país es tarea de todos y que la colaboración público-privada genera un gran impacto.

Durante la actividad, los representantes de ambas instituciones también suscribieron un acuerdo de colaboración que permitirá fomentar diversas iniciativas conjuntas como la difusión de mensajes preventivos en épocas de alta siniestralidad y otras acciones en favor de la seguridad vial.

Entre los principales objetivos del convenio se destacan mantener un canal de comunicación abierto y constante para agilizar procesos y proyectos que beneficien a los ciudadanos; así como promover la cooperación mutua en acciones innovadoras vinculadas a la seguridad y educación vial.

El director ejecutivo del INTRANT, Milton Morrison, destacó que esta alianza fortalece los esfuerzos institucionales para fomentar una cultura de responsabilidad en las vías, especialmente en el uso correcto del casco protector, una medida sencilla que puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.

Por su parte, el Director de Operaciones, Eduardo Castillo, reafirmó su compromiso con la seguridad de los repartidores y con el cumplimiento de las normativas vigentes, al tiempo que valoró esta alianza ya que permite ampliar el impacto de la prevención.

Con esta acción conjunta, el INTRANT y PedidosYa impulsan la corresponsabilidad entre el sector público y privado para seguir construyendo una movilidad más segura, ordenada y centrada en la protección de la vida.

Comunicación preventiva en Semana Santa: un esfuerzo conjunto de alto impacto

En el marco de la Semana Santa 2026, el INTRANT llevó a cabo un esfuerzo de comunicación preventiva en materia de seguridad vial, precisamente a través de la plataforma de PedidosYa.

Mediante esta colaboración, se remitieron más de 81,000 mensajes a repartidores, de los cuales el 95% fueron recibidos exitosamente, lo que demuestra el alcance e impacto real que puede tener la articulación entre el sector público y privado en beneficio de la seguridad ciudadana.