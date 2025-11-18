Inversión extranjera impulsa 1,500 nuevos títulos en Punta Cana

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Con una inversión respaldada por capital internacional y una visión de desarrollo urbano sostenible, la empresa Inversiones e Inmobiliaria Huacahina, S.R.L. anunció la entrega de 1,500 nuevos títulos de propiedad para adquirientes de solares y villas del proyecto residencial Alta Vista Village, ubicado en el estratégico corredor turístico Punta Cana–Higüey.

Con esta segunda fase de titulaciones, se consolida la formalización de la propiedad, uno de los pilares clave para dinamizar la economía, garantizar seguridad la jurídica y facilitar el acceso al crédito y la inversión patrimonial a largo plazo.

El proyecto Alta Vista Village incluye lotes residenciales desde 216 m², villas de 2 y 3 habitaciones y una infraestructura que integra calles asfaltadas, control de acceso, áreas verdes, piscinas y casas club. Las fases 1, 2, 4, 5 y 6 se encuentran completamente vendidas, mientras que la séptima etapa está en desarrollo.

La iniciativa que se establece con una inversión de más de 40 millones de dólares, también contribuye a la generación de más de 120 empleos directos y 800 indirectos, así como al dinamismo del sector construcción.

Actualmente, el proyecto cuenta con 85 villas terminadas y listas para entrega, mientras se trabaja en la entrega de 252 unidades adicionales previstas para enero del próximo año. Se proyecta que para junio de 2026 se habrá completado un total superior a las 500 villas entregadas. En cuanto a los solares, la primera etapa ya ha sido finalizada, la segunda se encuentra en su fase de cierre y ya se iniciaron los trabajos de la tercera etapa.

Durante un encuentro con la prensa, los ejecutivos destacaron que la entrega de títulos representó “un paso decisivo para ofrecer seguridad y respaldo a las familias que confiaron en este proyecto”, el cual se ha convertido en uno de los desarrollos urbanísticos de mayor crecimiento en la región Este.

“Es importante resaltar el apoyo que hemos tenido del gobierno dominicano que nos ha facilitado los trámites como inversionistas extranjeros, y nos han ayudado a obtener los permisos y todos los documentos correspondientes para entregar los títulos de propiedad”, expresó Ismael Rubio, CEO de Inversiones Huacachina.

En ese sentido, el alcalde de La Otra Banda, Alexander Rodríguez, manifestó que estos certificados de título dan garantía de que la inversión que se está haciendo en la zona viene con una seguridad que ayudará a revolucionar la inversión.

En tanto que, Mélido Marte, director regional de REMAX expresó que el turismo inmobiliario tiene potencial para ser la industria insignia de la República Dominicana. “Nuestra marca país ha ido acompañando a este grupo de desarrolladores que han venido del Perú, atraídos por nuestra economía, por nuestro mercado, y han apostado a nuestro país”, declaró.

Con la entrega de estos 1,500 títulos, la empresa reforzó su compromiso con el desarrollo ordenado del corredor Punta Cana–Higüey, una de las zonas de mayor expansión inmobiliaria del país.

La formalización de las propiedades —explicaron— permitió a los propietarios acceder a crédito, invertir en ampliaciones y garantizar la valorización futura de sus inmuebles.

Las villas incluyen diseños de una sola planta, patios amplios, dos parqueos y acceso a las áreas recreativas del complejo.

Un proyecto respaldado por experiencia internacional

Huacahina, fundada por desarrolladores peruanos con más de una década de experiencia en el sector inmobiliario en Perú, resaltó que el proyecto en La Altagracia consolidó su presencia en República Dominicana mediante un modelo basado en entregas progresivas, planificación urbana y esquemas de pago accesibles. Indicaron, además, que nuevos inversionistas de este país estarían acercándose a la República Dominicana luego de la experiencia exitosa de este proyecto.