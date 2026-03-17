ITLA y PNUD impulsan alianza para la innovación y educación tecnológica en RD

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El rector del Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA), Jimmy Rosario Bernard, recibió en las instalaciones de esa institución a una delegación encabezada por Ana María Díaz, representante residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en la República Dominicana, con el objetivo de fortalecer los vínculos de cooperación en áreas relacionadas con la innovación, la educación tecnológica y el desarrollo sostenible.

Durante el encuentro, Rosario Bernard destacó el compromiso del ITLA con la formación de capital humano altamente especializado en áreas tecnológicas, así como con la promoción de proyectos que generen impacto social y productivo.

“Desde el ITLA mantenemos la convicción de que la educación tecnológica es una herramienta clave para impulsar el desarrollo nacional. Este acercamiento con el PNUD abre nuevas oportunidades para desarrollar proyectos que fomenten la innovación y el crecimiento sostenible del país”, expresó el rector.

De su lado, Ana María Díaz resaltó el papel que desempeñan las instituciones de educación superior en la generación de capacidades para enfrentar los desafíos del desarrollo, especialmente en ámbitos vinculados con la transformación digital, la innovación y el fortalecimiento institucional.

Durante la reunión se abordaron posibles líneas de trabajo conjunto orientadas al desarrollo de programas de formación, proyectos de innovación tecnológica y otras iniciativas destinadas a fortalecer las capacidades nacionales en materia de tecnología, inclusión digital y desarrollo sostenible.

“Para el ITLA es fundamental fortalecer alianzas con organismos internacionales como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, ya que estas colaboraciones permiten ampliar las oportunidades de formación, innovación y desarrollo tecnológico en beneficio de la juventud dominicana y del crecimiento sostenible del país”, indicó Rosario Bernard.

Este acercamiento reafirma la disposición del ITLA y del PNUD de continuar promoviendo alianzas estratégicas que contribuyan al desarrollo humano, al fortalecimiento institucional y a la construcción de una sociedad más innovadora y competitiva en la República Dominicana.