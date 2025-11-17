Izan la bandera dominicana por primera vez en York, Pennsylvania

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Con motivo a la celebración de los 181 años de la proclamación de la primera Constitución Dominicana, firmada el 6 de noviembre de 1844 en San Cristóbal, la líder comunitaria Tomasina Sosa resaltó el valor histórico y patriótico del primer izamiento de la bandera dominicana en la ciudad de York, Pennsylvania, un acontecimiento que simboliza la presencia, unidad y orgullo de la comunidad dominicana en esta ciudad.

El emotivo acto fue organizado por la comunidad dominicana residente en York, con el apoyo de Echo Latino Americano 809 y la Alcaldía de York.

“Hoy vivimos un momento histórico. Nuestra bandera ondea por primera vez en York, recordándonos que los valores de libertad, justicia y soberanía que forjaron nuestra nación siguen presentes en cada dominicano, sin importar la distancia”, expresó Tomasina Sosa, destacada líder comunitaria y defensora de la identidad dominicana en la diáspora.

Durante la ceremonia se entonaron las notas del Himno Nacional, se rindieron honores a los Padres de la Patria y se compartieron mensajes de orgullo y unión.

El acto reunió a dominicanos de diferentes ciudades de Pennsylvania, quienes celebraron este logro como un símbolo de integración, respeto y amor por su patria.

En el marco de esta conmemoración, la líder Tomasina Sosa también resaltó el compromiso del gobierno que encabeza el presidente Luis Rodolfo Abinader Corona, quien ha reafirmado la importancia de fortalecer los valores constitucionales, el respeto a las leyes y la promoción de una ciudadanía participativa, consciente de sus derechos y deberes.

“Tal como ha señalado nuestro Presidente Abinader, una nación fuerte se construye sobre los pilares de la democracia, la transparencia y la educación cívica. Ese legado debe guiarnos, dentro y fuera de la República Dominicana”, agregó.

Este primer izamiento de la bandera dominicana en York marca un precedente en la historia de la comunidad, fortaleciendo los lazos culturales y reafirmando el compromiso de mantener viva la identidad dominicana en los Estados Unidos.

El acto también contó con la presencia del alcalde Michael Ray Helfrich y Carol hill Evan’s, representantes del Estado de Pennsylvania, representando el distrito 95.º. Además del escritor Aníbal Mateo, Dolores Minaya, presidenta de Echo Latino 809; Vice cónsul Carlos Domínguez y la activista Nieves Sosa.

La actividad fue organizada por la comunidad dominicana residente en York, con el apoyo de la organización Echo Latino Americano 809, presidida por Dolores Minaya, y la alcaldía de York.