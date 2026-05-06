Jatnna Tavárez será galardonada con el Premio Mujeres que Inspiran a la Trayectoria Profesional

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La veterana comunicadora Jatnna Tavárez será reconocida con el máximo galardón en la tercera edición del Premio Mujeres que Inspiran, que se celebrará el próximo 23 de junio en el Teatro de Casa San Pablo.

La información fue ofrecida durante una rueda de prensa en la Escuela de Igualdad Magaly Pineda, con el apoyo del Ministerio de la Mujer. En el evento estuvieron presentes diversas personalidades y mujeres de distintos sectores de la sociedad.

La periodista Emelyn Baldera, ideóloga del premio, agregó que “reconocer a mujeres que trascienden como lo ha hecho Jatnna es un orgullo para todas, especialmente en un momento en el que necesitamos referencias que motiven a las nuevas generaciones”.

El Premio a la Trayectoria Profesional honra a figuras que, a lo largo de su carrera, han hecho contribuciones significativas y dejado un legado que inspira a la sociedad.

De su lado, Lily Lucino, viceministra de Cultura de Igualdad del Ministerio de la Mujer, destacó que el respaldo a estas iniciativas, como el Premio Mujeres que Inspiran, forma parte de los esfuerzos por promover el valor de los aportes de las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad. “Visivilizar trayectorias como la de Jatnna Tavárez contribuye a ampliar los referentes positivos de liderazgo, esfuerzo y perseverancia para las nuevas generaciones de niñas, adolescentes y mujeres dominicanas”.

Jatnna Tavárez, al dirigirse a la prensa y los invitados especiales, expresó su gratitud y reflexionó sobre la importancia de mantenerse fiel a sus principios y valores en su larga carrera de comunicación.

Jatnna inició su carrera en 1985 como reportera en el programa “Buenos Días”, de Rahintel, y desde entonces ha sido una de las figuras más destacadas de la televisión dominicana. En 1987 fundó su propia productora, Producciones Jatnna, y en ese mismo año comenzó a trabajar en Color Visión, donde condujo el programa “Hoy Mismo” y fue lectora de noticias en “Mundo Visión”. En 2002, regresó a Color Visión para crear “Con Jatnna”, un programa que ha permanecido en el aire durante más de 23 años, consolidándose como una propuesta única para la familia.

Además de su trabajo en los medios, Jatnna ha demostrado un fuerte compromiso social. En 2010, se convirtió en la primera persona en el país en ser nombrada Embajadora Nacional de Buena Voluntad de UNICEF, cargo que continúa desempeñando hoy.

La ceremonia de los Premios Mujeres que Inspiran se llevará a cabo el martes 23 de junio en el Teatro de Casa San Pablo y cuenta con la producción general, por tercer año consecutivo, de Elka Núñez, presidenta de Resolto, quien liderará la conceptualización y puesta en escena de la ceremonia.

El premio cuenta con el patrocinio del Banco Popular, Ministerio de Cultura, Grupo Inicia, Ministerio de la Mujer, Bandex, Pollos Victorina y Lendof & Asocs., lo que reafirma el respaldo del sector empresarial y gubernamental a iniciativas que promueven el liderazgo femenino.

Este galardón, que en solo tres ediciones ha logrado posicionarse como una referencia obligada, celebra el talento y el legado de las mujeres que han contribuido al desarrollo del país.

En el acto se reveló la primera categoría del premio, que además incluye renglones para reconocer como: Educación, Superación Profesional, Compromiso Social, Emprendimiento, Trayectoria Profesional, Líder del Año y Liderazgo Digital. Las representantes del Consejo Consultivo del PMQI también estuvieron presentes, reafirmando su compromiso con el impulso de estas iniciativas.

Elizabeth Mena, integrante y en representación del Consejo Cultivo, tuvo unas palabras en las que reafirmó el compromiso de este órgano de la premiación compuesto por 20 mujeres de distintas generaciones y campos profesionales.

En el evento estuvieron presentes también otras miembros del CC del galardón, entre ellas, Milagros Escarramán, Elianny Tavárez, Julieta Tejada, Fanny Zuleika Guzmán (Premio Mujeres que Inspiran 2024), la general Celeste Yanet Jiménez (Premio Mujeres que Inspiran 2025), y Gabriela Bonilla, quien fue la maestra de ceremonias del evento y es la voz oficial del galardón.

Más de trayectoria de Jatnna Tavárez

El año 1990 marcó un hito en su carrera, al unirse al programa Punto Final junto a Freddy Beras Goico, lo que le permitió consolidarse como una de las comunicadoras más destacadas del país. En 1996 asumió el cargo de Productora Asociada del programa y, en el 2000, lanzó su propio proyecto como productora independiente con En Antena con Jatnna en Antena Latina (Canal 7). En 2001, recibió el Premio Casandra de la Asociación de Cronistas de Arte como Mejor Revista Semanal de Variedades.