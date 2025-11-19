Joven dominicano llega a cadena hispana con ¨Cuenta tu Historia¨

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Con una carrera universitaria en su haber de Derecho, pero con la cosquillita de ser comunicador, porque la facilidad de la palabra se le da muy bien. José López, se lanza a estudiar comunicación social, carrera que, desde sus inicios en las oficinas de un reconocido periodista del país practicaba sutilmente, y es donde hace sus pininos, pero esta pasión se materializó cuando llegó a los Estados Unidos, que inicia a vivir la experiencia de hacer comunicación a través de cadenas hispanas.

El joven dominicano luego de ser locutor egresado de la escuela Otto Rivera, se va a España a hacer un master en Comunicación Avanzada, maestría en Derecho Corporativo. Dando como resultado que la comunicación era lo que le llenaba su vida.

López dijo que laborar en NY en el área de la comunicación, fue todo un reto, ya que es un mercado tan competitivo, pero al cual estaba dispuesto a desafiar. Actualmente es corresponsal del periódico digital, La República, que se transmite a través del Nuevo Diario. También está inmerso en el proyecto de Podcast ¨Cuéntame tu Historia¨. Un espacio para honrar las historias de inmigrantes latinos, que llegaron a Estados Unidos persiguiendo un sueño.

Agregó el comunicador, que es un relato de luchas, resiliencia, y éxitos, mostrando que cada voz tiene el poder de inspirar y transformar vidas.

Destacó el inmigrante que ha realizado coberturas de interés internacional, como la 80ava Cumbre de las Naciones Unidas. Ha sido uno de los retos más importantes que le toco asumir. Fue una de sus más gratificantes experiencias donde pudo entrevistar a grandes figuras de distintas partes del mundo, incluyendo a ministros y expresidentes. Tratando temas a profundidad, dándole carácter a su trabajo con coberturas a unos de las personalidades de España, don Manuel Campos Vidal, moderador en el campo político, expresidente, de República Dominicana, Leonel Fernández, ministros y personalidades de la política global.

Dijo López, ¨la importancia de las coberturas por la investidura de los invitados, es lo que da peso y contenido a tu trabajo. Por ello siempre voy enfocado en dejar mi huella en cada paso que doy, es como quiero que me recuerden como un hombre que rompió paradigmas, abrió puertas y se esforzó para ganarse un lugar en la sociedad¨.

Finalizó con una frase de su mayor influencia, que fue Martin Luther King, I Hope de Dream, otro ha sido Nelson Mandela, Barak Obama, y el Hispanoamericano, Jaime Bayle.