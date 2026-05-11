Jóvenes dominicanos seleccionados para programa EE. UU. impulsan proyectos de liderazgo empresarial

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Siete jóvenes empresarios dominicanos formarán parte de la edición 2025-2026 del prestigioso programa Young Leaders of the Americas Initiative (YLAI), iniciativa del Departamento de Estado de los Estados Unidos que promueve el liderazgo, la innovación y el desarrollo profesional en América Latina y el Caribe.

Más allá del reconocimiento, esta selección destaca el talento, la diversidad de oficios y la capacidad emprendedora de una nueva generación de profesionales que están transformando distintos sectores productivos de la nación. Los profesionales fueron escogidos tras un riguroso proceso competitivo en el que participaron más de 1,690 postulantes de la región y Canadá.

Desde la agroexportación hasta la tecnología, pasando por la energía renovable, la belleza sostenible y el diseño artesanal, estos jóvenes representan una muestra del dinamismo y la creatividad que caracteriza al ecosistema emprendedor nacional.

Entre los seleccionados se encuentra Evaldo Jáquez Araujo, quien se desempeña en el sector agroexportador a través de Cosmos 2000 Internacional, enfocando su labor en la producción y comercialización de frutas y vegetales hacia mercados internacionales.

En el ámbito de la ingeniería y la sostenibilidad, destaca la ingeniera Verónica Ortega, cofundadora de Petasolare, quien trabaja en el desarrollo de soluciones de energía solar y sistemas de almacenamiento energético, contribuyendo a la transición hacia fuentes limpias en el país.

Por su parte, Laura Ortiz representa la innovación en la industria cosmética como creadora de Gingerly, emprendimiento pionero en el desarrollo de productos de cuidado de la piel con fórmulas limpias y envases rellenables, alineados con las tendencias globales de consumo responsable.

El sector agropecuario también tiene representación con Edward Devers, quien lidera la Granja Avícola Devers en Azua, destacándose por su enfoque en la producción sostenible de huevos de alta calidad, integrando prácticas responsables en su operación.

En el área del diseño y la artesanía, sobresale Camille Haddad, fundadora de Caribbean Jewels, quien ha logrado posicionar la joyería dominicana a través de piezas que resaltan la identidad caribeña mediante el uso de piedras preciosas como el larimar.

Mientras tanto, Daniel Vásquez, desde el sector transporte, impulsa la innovación con EASY Mobility, una plataforma tecnológica que ofrece soluciones integrales de movilidad terrestre, incluyendo servicios de renta de vehículos y transporte ejecutivo.

De igual modo, Jathanael Hurtado, co-fundador y presidente de la Fundación Maimón Avanza, se destaca por su labor social y educativa en la provincia Puerto Plata. A través de su fundación sin fines de lucro, promueve la enseñanza gratuita de idiomas para niños, jóvenes y adultos en la comunidad de Maimón.

A través del programa YLAI, los becarios se integrarán a una red de 2,430 jóvenes líderes de 37 países. Estos tendrán la oportunidad de fortalecer sus habilidades mediante formación especializada, mentorías y experiencias prácticas en empresas estadounidenses, donde trabajarán directamente en sus áreas de especialización durante un mes.

Su participación no solo representa un avance en sus trayectorias individuales, sino también un aporte significativo al desarrollo de sus respectivos sectores en la República Dominicana, fomentando la transferencia de conocimientos, la innovación y la creación de oportunidades.

Este logro reafirma el potencial de la juventud dominicana y su capacidad para destacarse en escenarios internacionales, consolidándose como agentes de cambio y desarrollo en sus comunidades.