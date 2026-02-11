Juan Pablo Duarte en el imaginario dominicano hoy

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Archivo General de la Nación (AGN) realizó la conferencia titulada “Duarte en el imaginario dominicano hoy”, a cargo del historiador Raymundo González, quien ofreció una profunda reflexión sobre las múltiples interpretaciones que, a su juicio, han marcado la imagen de Juan Pablo Duarte en la sociedad dominicana contemporánea.

Durante su ponencia, González recordó que, con motivo del bicentenario del natalicio de Duarte en 2013, el doctor Antonio Thomén advirtió de manera enfática que “los dominicanos de hoy no conocemos realmente quien fue Juan Pablo Duarte”, razón por la cual llamó a recuperar su verdadera dimensión histórica.

En ese contexto explicó, que lo que con frecuencia se difunde es una imagen “disminuida, mitificada o distorsionada” del Padre de la Patria, lo que evidencia una disputa en torno a su representación social.

“El uso superficial de la figura de Duarte, como un personaje ilustre del pasado sin vigencia en el presente, resulta cómodo y hasta funcional para ciertos intereses, pero es profundamente dañino”, afirmó González, al advertir que recomponer su imagen para acomodarla a propósitos ideológicos o comerciales desvirtúa su legado histórico y político.

Señaló que Duarte no es irrelevante para la sociedad actual y que su ejemplo se ha ido esclareciendo con el tiempo, especialmente a partir de los aportes del historiador José Gabriel García, quien destacó el bien fundamental que realizó al fundar la nación dominicana.