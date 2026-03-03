Juanel Hernández: Del play a las pasarelas del mundo

Publicado por Lily Luciano Creado: Actualizado:

La República Dominicana continúa conquistando espacios en la industria internacional del modelaje, sumando rostros jóvenes que hoy representan el talento caribeño en las grandes capitales de la moda. Entre ellos destaca Juanel Hernández, conocido en redes sociales como “Juanelito”, un dominicano que pasó de soñar con los estadios de béisbol a caminar en las pasarelas más prestigiosas del planeta.

Nacido en el distrito Ingenio Consuelo, San Pedro de Macorís, Juanel creció en un hogar cristiano, guiado por padres pastores que le inculcaron desde pequeño valores de disciplina, fe y perseverancia. Su infancia, como la de muchos jóvenes dominicanos, estuvo marcada por un sueño claro: convertirse en pelotero profesional.

Desde los seis años hasta los diecisiete, el béisbol fue su vida.

“Esa fue una pasión para mí desde pequeñito”, recuerda Hernández, quien llegó a jugar a un nivel cercano al profesional gracias a sus condiciones físicas, conducta y preparación deportiva.

Una mala pisada lo obligó a abandonar el deporte que había definido su identidad durante más de una década.

La noticia fue difícil tanto para para él como para sus padres, quienes mantenían la esperanza de verlo regresar al campo de juego. El giro llegó en 2021, cuando una amiga de la familia le presentó a Sandro Guzmán, fundador de la agencia Ossygeno Models y una figura clave en la proyección internacional del modelaje dominicano durante más de 30 años.