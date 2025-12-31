El "Jubileo Artístico Nacional" celebra 34 años de historia con el concierto "Legado de adoración"

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

En un esfuerzo por honrar la trayectoria, la fe y la trascendencia de la música cristiana en la República Dominicana, el reconocido comunicador y empresario artístico Héctor José Cabrera anunció la celebración de la trigésimo cuarta edición del Jubileo Artístico Nacional.

Este año 2026, el encuentro se llevará a cabo bajo el lema “Legado de Adoración”, marcando más de tres décadas de impacto ininterrumpido en la cultura espiritual del país.

La cita está programada para el próximo domingo 05 de enero a las 5:00 de la tarde en el Auditorio Sambil, contando con una entrada totalmente gratuita para el público general.

La producción, liderada por Robemmy Reyes de Cabrera, ofrecerá una cartelera de excelencia con las voces de Nancy Amancio, Chanel Nova y Jameson Ramírez, además de un mensaje central impartido por el predicador Geury Taveras, consolidando una noche diseñada para celebrar el pasado, presente y futuro de la adoración nacional.

Desde su fundación, el Jubileo Artístico Nacional ha sido un pilar fundamental en el desarrollo del arte cristiano en la República Dominicana. A lo largo de sus 34 años, el evento ha servido como plataforma para impulsar talentos emergentes y consolidar valores que han dejado una huella imborrable tanto en el seno de la iglesia como en la sociedad en general, promoviendo la unidad a través de la música.

La cartelera musical de esta edición destaca por su diversidad y profundidad espiritual, reuniendo a figuras que han marcado distintas etapas del género. La participación de Nancy Amancio, Chanel Nova y Jameson Ramírez garantiza un recorrido sonoro que abarca desde la balada de adoración clásica hasta las expresiones más contemporáneas de la alabanza actual, uniendo a diversas generaciones en un mismo sentir.

Además de las interpretaciones musicales, el evento contará con un momento de reflexión profunda dirigido por el predicador Geury Taveras. Su intervención estará enfocada en el concepto del "legado", subrayando la importancia de transmitir los principios y la devoción espiritual a los más jóvenes, asegurando que la llama de la fe permanezca encendida y activa en el tiempo.

La organización ha enfatizado que “Legado de Adoración” no es solo un concierto convencional, sino un encuentro reflexivo que busca recordar que la adoración trasciende estilos, épocas y escenarios. Se trata de un llamado a reconocer la responsabilidad que tiene cada generación de cuidar y continuar la labor espiritual que otros sembraron con fidelidad y sacrificio en décadas anteriores.

El organizador y presentador de la actividad Héctor José Cabrera y el equipo de producción extienden una cordial invitación a toda la familia dominicana para que asistan y sean testigos de esta celebración histórica. El Auditorio Sambil se convertirá en el epicentro de una manifestación artística y espiritual que reafirma la identidad cristiana de la nación y proyecta un futuro de esperanza y renovación para todos los asistentes.