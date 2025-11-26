El lado oscuro del Viernes Negro: deudas, tarjetas y compras compulsivas

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Viernes Negro suele ser una de las fechas en las que los dominicanos más dinero gastan, muchas veces motivados por ofertas que parecen “gangas” y por la sensación de que todo debe aprovecharse en el momento.

Pero esa prisa por comprar puede llevar a endeudamientos innecesarios, tarjetas al límite y la acumulación de artículos que realmente no se necesitan.

Más aún con mensajes que generan presión como “últimas horas”, “solo quedan 2 unidades” o “quedan pocas existencias”.

Para evitar caer en estas prácticas, lo fundamental es tener claro qué se necesita antes de salir a comprar. Una lista priorizada ayuda a mantener el enfoque y a distinguir entre una necesidad real y un impulso momentáneo. Llegar a casa con bolsas llenas y la pregunta “¿y para qué compré esto?” es más común de lo que parece.

Otro error frecuente es pedir dinero prestado para aprovechar rebajas que, en muchos casos, no representan un ahorro significativo frente a los pagos posteriores.

El consejo principal para esta jornada es sencillo:

define tu presupuesto, identifica tus necesidades reales y mantente fiel a tu lista.

Eso permite aprovechar las ofertas sin comprometer la estabilidad financiera en las semanas siguientes.