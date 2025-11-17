Lanzan Factory OS™ en Gulfood Manufacturing

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Tetra Pak presentó su portafolio de próxima generación en Automatización y Digitalización (A&D), Tetra Pak® Factory OS™, durante el evento Gulfood Manufacturing en Dubái. Esta nueva suite de tecnologías inteligentes, modulares, abiertas y escalables está diseñada para transformar la producción de alimentos y bebidas, sentando las bases para fábricas preparadas para la inteligencia artificial.

Un estudio comparativo reciente revela que las fábricas de bebidas altamente automatizadas logran un 20 % más de eficiencia general en los equipos, un 45 % menos de desperdicio de producto y un 20 % menos de interrupciones en las líneas de envasado, en comparación con instalaciones menos automatizadas. Sin embargo, muchos productores enfrentan dificultades para adoptar la automatización debido a la limitada experiencia digital y a la falta de proveedores que ofrezcan soluciones integrales con conocimiento especializado en la industria.

Tetra Pak® Factory OS™ cierra esta brecha al combinar tecnologías avanzadas con una profunda experiencia en el sector de alimentos y bebidas, ayudando a los productores a enfrentar la presión de los costos, alcanzar sus objetivos de sostenibilidad y prepararse para una manufactura impulsada por inteligencia artificial.

En el núcleo del portafolio de próxima generación se encuentra una nueva plataforma de integración de datos, impulsada por tecnologías abiertas, análisis avanzados y estándares industriales. Esta solución conecta equipos y sistemas en toda la fábrica, transformando datos fragmentados en una vista unificada y en tiempo real. Esto permite a los productores de alimentos y bebidas garantizar una calidad de producto constante, mejorar la eficiencia, reducir el consumo de recursos y disminuir el costo total de propiedad (TCO).

Sean Sims, vicepresidente de Automatización y Soluciones en Tetra Pak, comenta:

“Hoy en día, los productores de alimentos y bebidas enfrentan una presión enorme. Deben lograr más con menos recursos: menos agua, menos energía, menos desperdicio, todo mientras mantienen la calidad y reducen los costos.

Nuestro portafolio de próxima generación convierte la complejidad en claridad. Al combinar datos contextualizados —la base para una adopción efectiva de la inteligencia artificial— con una automatización de equipos de alto rendimiento, Tetra Pak® Factory OS™ brinda a los productores la confianza para tomar decisiones firmes en un mercado cada vez más volátil.”

Charles Brand, vicepresidente Ejecutivo de Soluciones de Procesamiento y Equipos en Tetra Pak, añade: “Tetra Pak® Factory OS™ es más que un portafolio tecnológico: representa nuestra visión del futuro de la producción y procesamiento de alimentos y bebidas. Diseñado para la próxima década y más allá, permite a los productores construir la fábrica del futuro, donde la resiliencia, la eficiencia y la sostenibilidad van de la mano.”

Desarrollado para ofrecer flexibilidad y escalabilidad, Tetra Pak® Factory OS™ permite a los productores de alimentos y bebidas adoptar la automatización y la digitalización a su propio ritmo: comenzando con soluciones básicas, escalando progresivamente y adaptando las tecnologías a sus necesidades específicas.

La plataforma estandariza la recopilación de datos en todos los equipos, sin importar su antigüedad o proveedor, garantizando plena compatibilidad y escalabilidad. Entre sus principales características se incluyen:

Una experiencia de usuario unificada que permite una interacción fluida entre líneas, equipos y salas de control.

Un conjunto de aplicaciones digitales para el monitoreo en tiempo real de materiales, calidad, producción y desempeño de activos.

Información empresarial basada en una integración contextualizada a nivel de toda la planta.

Creado en colaboración con Accenture, el portafolio cuenta con el respaldo de un sólido ecosistema que incluye a Siemens, Rockwell Automation e Inductive Automation. Sin embargo, es la profunda experiencia de Tetra Pak en producción de alimentos lo que garantiza que estas tecnologías generen un impacto real para los fabricantes.