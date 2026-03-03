Lanzan reporte sobre arrecifes de coral

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Fundación Propagas, Reef Check Dominicana y el Smithsonian Institute, a través del Smithsonian Environmental Research Center presentaron el informe “La Resiliencia de los Arrecifes de Coral en la República Dominicana 2025”.

El estudio analiza el estado actual de los arrecifes del país y destaca señales positivas de recuperación pese a las presiones ambientales.

Aunque la cobertura de coral vivo sigue siendo baja en comparación con años anteriores, el reporte señala que los arrecifes dominicanos conservan mecanismos naturales de regeneración que ofrecen oportunidades reales para su recuperación.