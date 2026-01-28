Santo Domingo 0ºC / 0ºC
LEGO celebra su día mostrando beneficios creativos y educativos del juego

Expertos en pedagogía y psicología infantil coinciden en que el juego con LEGO favorece el desarrollo de habilidades cognitivas, sociales y emocionales

En el marco de la celebración del Día de los Beneficios Creativos y Educativos del Juego con LEGO, instituciones educativas y organizaciones culturales resaltaron cómo estas piezas de construcción se han convertido en una herramienta clave para estimular la imaginación, el aprendizaje y el trabajo en equipo en niños y adultos.

Expertos en pedagogía y psicología infantil coinciden en que el juego con LEGO favorece el desarrollo de habilidades cognitivas, sociales y emocionales. 

Beneficios destacados del juego con LEGO

• Creatividad sin límites: Permite diseñar desde simples estructuras hasta proyectos complejos, estimulando la imaginación.

• Pensamiento lógico y matemático: Favorece la comprensión de conceptos como simetría, proporciones y geometría.

• Trabajo en equipo: Promueve la cooperación y la comunicación entre niños y adultos.

• Motivación educativa: Se utiliza en aulas como recurso didáctico para enseñar ciencias, tecnología e ingeniería.

• Desarrollo emocional: Refuerza la paciencia, la concentración y la confianza en uno mismo.

En República Dominicana, varias escuelas han incorporado programas de aprendizaje basados en LEGO, integrando estas piezas en proyectos de robótica y STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas).

Periodista, con más de una década de experiencia en temas económicos y de investigación. Especialidad en Comunicación Iconográfica.

