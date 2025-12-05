LEMON celebra 20 años de moda y autenticidad

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

En el marco de la celebración de sus 20 años vistiendo a la mujer dominicana, Lemon presentó su nuevo desfile “La Navidad se viste de Lemon”, el más emblemático en su trayectoria, diseñado para romper esquemas, elevar la experiencia de moda navideña y rendir homenaje a dos décadas de estilo, evolución y confianza

Con un recorrido visual por tres colecciones inéditas que capturan la esencia, versatilidad y espíritu festivo que caracterizan a la marca, Lemon presentó “Fiestas at Work”, “Next stop, Lemond!” y “Shine Bright Like a Lemon”

“La Navidad se viste de Lemon” es una experiencia inmersiva, donde moda, música, atmósfera festiva y elementos sorpresa se combinan para honrar el legado de nuestra marca. En estos 20 años, hemos reafirma nuestro compromiso con la creatividad, la innovación y el estilo dominicano, celebrando a la mujer que nos ha acompañado desde el primer día”, se resaltó en el evento

Cabe destacar que estas tres colecciones resaltan la elegancia corporativa que cobra vida en esta propuesta moderna, acertada y cargada de carácter con piezas pensadas para las celebraciones laborales, con tonos festivos, cortes favorecedores y detalles que hacen brillar sin perder la sobriedad. Es la colección perfecta para las mujeres que lideran con presencia y estilo.

Asimismo, “Next stop, Lemond!” abraza la magia de celebrar lejos de casa con diseños frescos, versátiles y emocionalmente conectados con la idea de vivir la Navidad en nuevas latitudes: playa, montaña o ciudades cosmopolitas, moda que se adapta al viaje, sin renunciar a la identidad Lemon, mientras que “Shine Bright Like a Lemon” es una explosión de brillo, sofisticación y glamour. Esta colección dio cierre al desfile con piezas que simbolizan esperanza, sueños renovados y el deseo de iniciar un nuevo año luciendo lo mejor de una misma. Un verdadero tributo a la luz que cada mujer porta.

Cabe destacar que este desfile no solo presenta nuevas colecciones, si no que transforma una noche de celebración, agradecimiento y visión futura, un recordatorio de que la moda es emoción.