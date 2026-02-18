Leonel Fernández se reúne con autoridades de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Columbia

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El expresidente de la República Dominicana y presidente de Funglode, Leonel Fernández, sostuvo un encuentro de trabajo con autoridades de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Columbia (Columbia Journalism School), una de las instituciones académicas más prestigiosas del mundo en la formación de periodistas y comunicadores.

Durante la reunión, celebrada en la sede universitaria, se acordó establecer un marco de cooperación académica orientado al desarrollo de programas conjuntos entre la Escuela de Periodismo de la Universidad de Columbia y Funglode.

La iniciativa contempla la realización de conferencias, talleres, seminarios, diplomados y programas de maestría en áreas como periodismo de investigación, periodismo digital, cine (redacción de guiones), derechos del audiovisual, radio y televisión, redacción de reportajes y fotografía, entre otras especialidades.

Estos programas se desarrollarían tanto en la República Dominicana como en los Estados Unidos, promoviendo el intercambio académico y el fortalecimiento de capacidades profesionales en el ámbito de la comunicación.

En el encuentro participaron Elena Cabral, decana asistente de Programas Estudiantiles e Internacionales y profesora adjunta; George Miller, decano asociado de Asuntos Académicos y profesor adjunto; y Tarin M. Almanzar, decana asociada sénior de Admisiones, Asistencia Financiera y Gestión de Matrícula, esta última de origen dominicano.

Fundada en 1912, la Escuela de Periodismo de la Universidad de Columbia es reconocida internacionalmente por su excelencia académica y por administrar los prestigiosos Premios Pulitzer, considerados el más alto galardón del periodismo en los Estados Unidos y uno de los más importantes a nivel mundial. A lo largo de su historia, la institución ha formado a generaciones de periodistas, escritores y profesionales de la comunicación que han marcado pauta en los medios globales.

Entre las figuras dominicanas vinculadas a la Escuela se destaca el periodista Rafael Herrera, quien recibió el Premio Maria Moors Cabot, uno de los reconocimientos internacionales más antiguos en el ámbito del periodismo, otorgado por la Universidad de Columbia a comunicadores que contribuyen al fortalecimiento de la libertad de prensa y el entendimiento interamericano.

Este acercamiento reafirma el compromiso de Funglode con la excelencia académica, la internacionalización de la educación superior y el fortalecimiento de la formación profesional en comunicación y periodismo en la República Dominicana.